【土豪村】浙江航民村慶祝創業40周年　村民人人獲派金條銀條

浙江杭州蕭山區的瓜瀝航民村近日在網上成為焦點，緣於其在所發布的一則消息，「為慶祝航民創業四十周年，航民村福利大發送，每個村民一塊金條，一塊銀條收入囊中」。 航民村相關負責人事後向內地傳媒證實上述消息，又透露該村村民的待遇一向不錯，人均居住面積達100平方米以上，孩子從幼稚園到大學都免費，甚至每年年底都會有數萬元的分紅「大利市」。

一盒盒金條銀條等待村民領取。（微博）

據報道，村民在1979年籌資6萬元創辦工業企業，1997年再組建「浙江航民實業集團」，如今經過近40年的發展，已成為一間擁有28間全資、控股、參股企業，總資產達96億元，利潤數以億元計的大公司。航民村本身更是有「經濟十強村」、「中國十佳村」的美名。

報道指，航民村現時家家戶戶都入住庭院式樓房或別墅，人均居住面積達100平方米以上。村民全都屬於富裕戶，生活、教育等都不用煩惱，例如新村地區有24小時熱水供應，村民家中不必安裝熱水器，扭開水龍頭就有熱水；孩子讀書從幼稚園到大學都是免費，讀大學更有獎學金和生活補貼；村民每人每年會有3000元福利費，60歲以上更再多3000元；大米及菜油免費供應，大時大節又會發放肉、禽、魚等。

航民村村民在大時大節會獲派發肉、禽、魚等。（網上圖片）

報道又指，根據2017年的統計數據，航民集團職工的人均收入為60500元，村民人均收入亦有63500元，家庭私家車擁有率高達80%以上。

網民熱議：

我有個閨蜜問村裏還有小夥子要相親的不？ 那裏還有未婚小夥嗎。。二婚也行。 年底還能把戶口遷過去嗎？ 你們村還要人嗎？我可以做上門女婿…… 中國最先進入共產主義的，很可能是這些村子。 今年都這麼難了 ，人家還高調發金條。投胎真的很重要！ 我一點都不羨慕，我嫉妒。

（綜合報道）