四川「假僧人」訛稱可驅鬼、轉運　多次強姦婦女幼女被判死緩

四川一名周姓男子去年3月至8月間，假冒僧人並以驅鬼、轉運等為由，多次強姦婦女、幼女，強制猥褻多名婦女、兒童。該案近日在地方法院公開宣判，周男被依強姦等多宗罪，判處死刑緩期2年執行，剝奪政治權利終身。

周男被判處死刑緩期2年執行。（德陽中院）

四川德陽中級人民法院指出，經審理查明，周男於2006年至2007年在浙江某寺廟出家，但未受戒，亦未進行認定備案，後自行離開。2018年3至8月間，周男在四川某市轄區內假冒僧人，從事封建迷信和非法宗教活動，以驅鬼、轉運等為由，多次強姦婦女、幼女，強制猥褻多名婦女、兒童。

法院稱，其中一名受害女子在與母親發生爭執時，透露被周男強姦一事，才導致周男案發。警方將周男控制後，在其手機中發現多名婦女和兒童的不雅照片，並留存他們的姓名。警方調查發現，周男還多次強姦、猥褻多名婦女和兒童，他利用基本相似的封建迷信話術，讓受害者相信他是來驅除她們的「罪孽」，並威脅對方勿告訴家人，否則會遭天譴，被車撞死。

法院認為，周男利用封建迷信，違背婦女意志，強姦婦女、姦淫幼女共5人10次，其中姦淫幼女2人6次，情節惡劣，行為構成強姦罪；強制猥褻婦女2人2次，其中強制猥褻未成年人1人，構成強制猥褻罪；猥褻兒童3人7次，屬多人多次，構成猥褻兒童罪；其犯罪事實清楚，證據確實充分，公訴機關指控罪名成立，周男一人犯數罪，應當數罪並罰。

法院指出，依照最高法、最高檢、公安部、司法部關於依法懲治性侵未成年人犯罪的意見的規定，應當對周男從嚴懲治，因此依法判決周男犯強姦罪，判處死刑緩期2年執行，剝奪政治權利終身；犯強制猥褻罪，判處有期徒刑3年；犯猥褻兒童罪，判處有期徒刑4年；數罪並罰，決定執行死刑緩期2年執行，剝奪政治權利終身。

（德陽中院）