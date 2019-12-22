【有片】四川中學教師暴打學生　捏頸掌摑再腳踢　遭停課調查

捏頸、掌摑、腳踢……四川一名中學教師在教員室內對學生大打出手，甚至曾一度拿起椅子意圖打向學生，影片流出後引發社會關注。目前涉事老師已被停課，公安機關介入調查。

四川一名中學教師在教員室內對學生大打出手，影片流出後引發社會關注。（影片截圖）

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涉事學校是位於四川達州市的達州新世紀學校，當地教育局通報指，涉事尤姓男老師是中三五班班主任、數學教師，他在班級中約定用「打手板」方式（最多5個）懲戒考試不及格的學生。

12月13日，班級進行數學測試。12月14日晚上自習期間，由於王姓男學生考試成績差，按約定需打5個手板，在打了4個手板後，王姓學生轉身離開，尤男以「還差一個」為由制止其離開未果，雙方情緒失控，引發語言衝突並發生抓扯，班上學生將二人拉開。

通報續指，尤男於是將王姓學生帶到教員室，雙方再次情緒失控引發語言衝突，並發生激烈抓扯。

意圖用椅子打學生 遭一名男子阻止

根據流出影片，尤男打起王姓學生來毫不手軟。尤男在教員室將王姓學生用力推在桌上，又以捏頸、掌摑、腳踢等方式毆打王姓學生。王姓學生期間也曾與尤男拉扯。當時教員室內尚有一名成年男子，當尤男拿起椅子意圖打向王姓學生時，該成年男子立即抱住尤男，以身體擋在王姓學生身前。

教育局通報又指，經檢查，尤男和王姓學生均未受到明顯傷害。尤男已深刻認識到自己的錯誤，並表示誠懇接受處理，又向學生及家長致歉，雙方達成諒解，王姓學生已回到原班級正常學習。教育局將按照相關規定實事求是、客觀公正進行處理。

（綜合報道）