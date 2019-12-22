吉林男存款卡寄放銀行戶口千萬元消失　疑捲入農行高管集資詐騙案

吉林省遼源市一名男子李政學2013年6月向當地的中國農業銀行遼源分行某支行辦理一筆1380萬元（人民幣，下同）的存款，並將銀行卡存放在副行長劉姓女子處。2015年10月，他聽聞劉女犯案逃往外地，遂查詢餘額發現，帳戶裏竟只剩下73.89元。 李政學向銀行索賠但遭到拒絕，便將農業銀行遼源分行告上法庭，但直至終審判決仍未得償所願，他又先後向最高法及最高檢提出申訴，均被駁回。

李政學在該案訴訟上花費數年時間，至今未獲賠償。（澎湃新聞）

據李政學指出，他與母親張桂芳一起在遼源市從事化肥生意，每年至少有100萬元盈利。2013年5月前後，有親戚找到李政學的母親，希望她能辦理農業銀行戶口，幫助劉女完成存款任務。在對方反覆勸說下，2013年6月，張桂芳答應對方在李政學名下辦理農業銀行戶口，6月24日，李政學向戶口存入140萬元，此後兩年間，他又陸續存入逾千萬元。

李政學稱，後來某天，劉女建議他將銀行卡交給她保管，存放在銀行保險櫃中，3年後存款到期再還給他，稱這樣比較安全。他便以為，銀行卡放在銀行肯定比他自己拿着安全，就把卡交給劉女。此後兩年間，李政學一直透過匯款方式向戶口存錢，期間沒發現任何異常。

直至2015年10月，李政學突然聽到傳言稱，劉女犯案已逃往外地，他趕到銀行後查詢發現，自己戶口僅剩下73.89元。他向銀行索賠，但銀行認為這是劉女個人行為，與銀行無關。

索賠遭拒後，2016年初，李政學將農業銀行遼源分行起訴至遼源中院，要求銀行賠償其所有損失，一審遭駁回。法院認為，李政學的銀行卡被交至劉女手中，是他與劉女個人之間的往來，與劉女在銀行的職務並無關聯。他不服判決上訴，吉林高院經審理於2017年9月26日作出裁定，駁回上訴，維持原判。

再起訴銀行 指資金以未開通業務轉出

李政學此後兩年間又先後向最高法及最高檢提出申訴，但均被駁回。李政學說，案件申訴期間，他也搜集到新的證據和資料，從而發現新的問題。合約顯示，李政學在開立戶口時只開通了借記卡業務，並無開通電話銀行，但他戶口內大部份存款通過電話銀行被轉走，他認為，這顯示轉帳與劉女的職務行為有關。

另一方面，劉女於2018年7月因集資詐騙罪被法院判監15年。李政學懷疑，劉女拿走他的銀行卡之後，使用該戶口實施集資詐騙。李政學稱，他原本打算將劉女與銀行一併起訴，但事發時劉女犯案在逃，後又被判入獄，「我只能找銀行了。」

李政學的代理律師也表示，在戶口持有人未開通電話銀行業務的前提下，被以該渠道轉走大量資金，銀行難辭其咎，目前已以新的案由和案值重新起訴，案件正立案審查。

（澎湃新聞）