浙江女老闆開「小型銀行」非法集資5億　自首時帳面僅1千餘元

浙江樂清一名女性企業家小珍（化名），曾在當地涉足多個產業，更一度吸收逾5億元（人民幣．下同）資金，開辦「小型銀行」。 然而，小珍卻是以高息借款「拆東牆補西牆」，最終因為資金鏈斷裂被當地警方立案偵查，而她自首時，「小型銀行」帳面僅剩下1千餘元。

內媒報道指，小珍的家境不錯，家族經營一間知名服裝企業，其本人在杭州和樂清經營多間培訓機構，收入頗豐。2014年初，小珍一直很想涉足金融行業，可多次申請金融牌照不果。她無奈之下突發奇想，與人合夥出資3000萬元，成立了一間典當行，計劃以此為基礎發展金融業務，詎料典當行生意無比慘淡，難以盈利。

小珍自首時帳面僅剩千餘元。（網上圖片）

向債主發放「儲蓄存單」

為製造生意紅火的假象，小珍利用典當行老闆的身份，以資金周轉、投資等由，以每月1%至4.5%的高息向親友等人借取款項，並發放其印製的「儲蓄存單」作為憑證，典當行搖身變為「小型銀行」。

由於利息過高，許多人通過各種渠道把錢放心地「存到」小珍的典當行，甚至有人將借來的資金轉借給小珍，以賺取利差。警方指根據報案統計，有逾70人借款給小珍，其中有人更借出高達3000萬元。

在4年多時間裏，小珍一直用借來的錢償還高額的本金和利息。從親戚和好友處借不到錢後，小珍又向高利貸借巨款填補虧空。2018年7月，小珍吸收的資金已超過5億元，資金缺口達1億餘元，無法繼續維持資金鏈運作，樂清市公安局金融犯罪偵查大隊對此立案偵查，小珍及後投案自首。日前，該案在樂清法院公開開庭審理，仍在進一步調查審理過程中。

（綜合報道）