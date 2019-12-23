清華北大文憑10分鐘出爐　上海警方破獲家族式假證集團

滿桌「不動產證」想要嗎？清華北大等名校文憑想要嗎？上海一個家族式經營的假證製造集團，僅用10分鐘即可偽造大學文憑，5分鐘即可製造各類印章，甚至1分鐘就能打印各類營業執照和安全生產許可證等。 浦東警方近日將該假證集團一網打盡。據警方初步核查，購買者分布全國各地，多達數百人，製證成本均在百元（人民幣，下同）以內，不同黃牛會對各類假證制定不同價格，例如天秤（內地稱「塔吊」，即塔式起重機）司機證售價可達1200元。

該團夥偽造各類證件，圖為假冒的房地產權證及房屋所有權證。（澎湃新聞）

浦東警方透露，該假證集團反偵察意識極強，有4個製假地點，用「打游擊」方式逃避偵查，用家族式經營方式，手手相傳製假技術，不但可偽造大學畢業證，連身份證、戶口本、房產證、營業執照等各種證件都能「辦理」，藉此牟取暴利。浦東警方接報後，成立專案組展開調查。

11月28日凌晨，專案組偵查員兵分四路，同時實施收網行動，在浦東新區川沙鎮高橋村、川沙鎮新春村、北蔡鎮北艾路，安徽省合肥市蜀山區等地，抓獲涉嫌偽造國家機關公文、證件、印章，偽造公司、企業、事業單位、人民團體印章，及偽造身份證件的龍姓、秦姓疑犯等12人。

同時，警方查獲偽造身份證、戶口簿、營業執照、房屋所有權證、離婚證、安全生產經營許可證、大學文憑等各類證件成品及半成品8000餘本、各類偽造印章及拓片4000餘枚，以及用於偽造證件和印章的6部打印機、3部過膠機和4部電腦主機。

警方指出，經審查，龍姓疑犯等人均交代偽造或者他人委託偽造公文、證件、印章予以牟利或使用的犯罪事實，龍姓、秦姓疑犯等人現已被刑事拘留，案件正進一步審理中。

（澎湃新聞）