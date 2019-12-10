2名「紅通」人員非洲被捕　涉非法集資數億元　曾出版自傳吹噓

經過兩年多的追蹤，上海警方近日赴非洲科特迪瓦抓獲彭某與何某2名「紅通」人員。二人被捕時以夫妻身份共同經營一間家華人旅館，目前已被押解回上海。

2名紅通人員在非洲被捕。（澎湃新聞）

據警方透露，犯罪嫌疑人彭某曾經在一家礦業公司從事銷售工作，熟悉鐵礦領域的生產經營，年薪高達100餘萬元。自2010年起，彭某與何某就以支付高額收益的方式，非法大量吸收公眾存款。至2014年，二人經營的公司無法兌付投資人本息總額達7000餘萬元（人民幣．下同）。2015年，二人又以35%的利息為誘餌，非法集資1.8億餘元。而吸收來的資金被彭某、何某用於填補之前的資金缺口以及個人揮霍。

眼見騙局無法維持，二人於2017年出逃境外。接到群眾報案後，上海市公安局長寧分局同年9月對上海軒轅公司等涉案公司立案偵查，並對涉嫌集資詐騙罪的人彭某、何某開展追逃工作。及至2018年7月，上海市長寧區人民檢察院對彭某、何某以涉嫌集資詐騙罪依法批准逮捕。同年10月，國際刑警組織對二人發布「紅色通報」。

通緝犯彭某曾給自己出了一本自傳。（警方提供）

彭某、何某在逃期間從不與家人朋友聯繫，且行蹤不定，給追逃工作帶來較大難度。此外，彭某還為自己出了一本自傳「上海江湖」，用於記錄自己曾經的「輝煌」。

直至今年2月長寧警方在開展「獵狐行動」專項滾動排查工作中，發現彭某、何某疑似在非洲國家科特迪瓦活動。經過警方細緻調查，確定二人在該國阿比讓市以夫妻身份共同經營一家華人旅館。11月28日，中國駐科特迪瓦使領館和當地警方的配合下，市公安局經偵總隊和長寧分局經偵支隊組成的聯合追逃小組，成功將兩名犯罪嫌疑人緝拿歸案。

12月2日，2人被押解回到上海。（澎湃新聞）

（澎湃新聞）