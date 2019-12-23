美團回應外賣員刺斃名創優品店員：取貨時口角釀悲劇　與差評無關

湖北武漢南湖一個商場周日（22日）下午約2時發生兇殺案，一名身穿「美團」外賣制服的男子手持匕首，在「名創優品」（MINISO）店內將一名男店員刺倒在地；商場保安和警方其後將行兇男子制服，男店員送院後證實不治。 內媒報道指，知情人士透露，美團外賣員疑因為外賣獲劣評，結果一時衝動殺人。美團今日（23日）發布聲明澄清，指涉事美團外賣員到「名創優品」取貨品時，與店員發生口角，最終釀成悲劇。

身穿黃色外賣制服的男子拿着匕首坐在店內貨架上，傷者倒臥地上一動也不動。（影片截圖）

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美團外賣在微博發布的聲明稱，美團方面經配合警方調查，「此訂單商戶用戶（指涉事名創優品商鋪）都沒有差評信息，也沒有投訴電話記錄」。涉事美團外賣員到名創優品商鋪取貨品時，與店員發生口角，最終釀成悲劇。美團方面正積極配合警方調查真相，與涉事商家一起妥善處理後續。

據早前報道，網上片段顯示，一名身穿黃色外賣員制服、頭戴黃色頭盔的男子拿着匕首坐在店內的貨架上，另一名黑衣男子倒在地上一動不動，旁邊商品散落一地；疑兇還坐在門口抽煙，其後步出店舖，被在場戒備的警員和商場保安持鋼叉和盾牌包圍，最後被迫逼至護欄邊制服。

該商場二樓店鋪的收銀員表示，當時聽到有食客大聲叫「傷人了」，隨即抬頭，看到名創優品店內的客人全部尖叫著往外跑，疑兇拿著匕首，身上有血跡，並大聲警告其他人不要靠近他，「看什麼看？有什麼好看的」。警方22日傍晚發出通報稱，死者姓周，是佰港城員工，疑犯則是32歲的陳姓男子，任職外賣員，事發時二人發生口角，陳男持刀將周男刺倒在地，疑兇已被拘捕，案件有待進一步調查。

名創優品（廣州）有限責任公司官方微博則稱，被刺身亡的店員是該公司員工。目前該公司已與其親屬取得聯繫，進行安撫善後。

（綜合報道）