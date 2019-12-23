音樂家北極圈演奏視頻熱傳　國產羽絨服也瘋狂

近日，多名外國音樂家在北極圈內演奏交響樂的影片在內地網絡上廣傳。冰天雪地下，他們身穿不同顏色的羽絨服，彈奏經典歌曲《冬天的一把火》。 他們所穿的羽絨服不是加拿大鵝（Canada Goose）之類國際羽絨名牌，而是國產品牌出品，令不少內地網民驚訝，國產羽絨服也有在北極圈保暖的能力；亦有人發現，這些外國音樂家內裏穿著的只是普通的禮服，突顯其羽絨服的保暖性能良好，足以證明中國紡織品牌有向世界推廣、邁向「世界名牌」的能力。

多名外國音樂家在北極圈內演奏交響樂。（GOODZILLA）

這場「極寒挑戰」音樂會在北緯68.52度的俄羅斯城市「摩爾曼斯克」舉行。當地地處俄羅斯西北部，鄰近挪威及芬蘭，冬天最低氣溫低至零下20度以下，絕對稱得上是極寒之地。而在這樣的寒冷天氣下，72位外國音樂家身穿不同顏色的羽絨服，冒著風雪演繹出一首《冬天裡的一把火》。

《冬天裡的一把火》原曲是愛爾蘭女子演唱團體諾蘭組合在1980年《Making Waves》專輯中的《Sexy Music》。1987年，費翔曾在央視「春晚」節目中演唱這首歌曲，令其一度成為「春晚神曲」。

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冰天雪地下的營銷活動

影片在內地網上廣為流傳，同時也引發不少疑問：為什麼會有一班交響樂家在北極圈中演奏？為什麼是《冬天裡的一把火》？原來，這是內地服裝品牌「波斯登」和電商平台「天貓」的一場營銷活動。

港人可能不太熟悉「波斯登」。它是內地羽絨服行業的「老大哥」，公開資料顯示，「波斯登」創立於1976年，至今已有43年歷史，是一個總部位於上海，專注研發和生產羽絨服的內地服裝品牌。除了國內，其產品在美國、法國、意大利等約70個國家註冊和銷售，逾2億人次穿著。2012年，波司登在英國倫敦開設旗艦店並設立歐洲總部，進一步邁向世界。

官網資料顯示，「波斯登」擁有各類專利共146項、參與國際國內行業標準起草修訂、研發防跑絨技術每3cm高達13針、國際奢侈大牌設計團隊、150+工序的精密製作流程，同時擁有「中國世界名牌產品」及「中國紡織服裝領軍品牌」等多項榮譽。

「極寒挑戰」音樂會其實是「波斯登」的品牌活動。（天貓）

創意和保暖能力的結晶

這場「極寒挑戰」音樂會正是廣告團隊的創意和「波斯登」保暖能力的結晶。據其介紹，對於消費者而言，評價一件、甚至整個羽絨服品牌專業與否，最重要的指標很基本，但也很核心，正正是其「抗寒保暖」的功能。波斯登因而產生「極寒挑戰」的概念，決定「讓產品說話」，邀請莫斯科愛樂樂團在北極圈演奏一曲《冬天裡的一把火》，以證明其羽絨服的保暖性能良好，無懼北極的極寒天氣。

內地網民大多認同波斯登的廣告團隊充滿創意，充分「讓產品說話」。儘管這只是一個「廣告」，但能讓音樂家在北極圈內順利演奏交響樂，足證其產品保暖能力「真材實料」，反映中國品牌也有邁向「世界名牌」的能力。