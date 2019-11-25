盤點十大觀賞北極光勝地：冰島、俄羅斯、芬蘭…推薦最佳出發月份

在古老的傳說中，看見極光就會帶來一輩子的幸福，這樣的神話讓許多遊客趨之若鶩，認為有生之年來場極光之旅，是一生中最美麗也一定要完成的夢想；想看極光就一定要到高緯度的國家，本期小編要來為大家介紹北極圈10大超適合賞極光的國家，大家可以好好的規劃一下假期囉！

極光小知識近年極光活動週期已經開始遞減，2023年前後是下一波高峰期！

➤極光的形成是由於太陽輻射所釋放出來的電子微粒進入地球，被南北兩個磁極所吸引，當這些電子微粒移動時會釋放出熱能使大氣層發亮，造成我們所謂的「極光」現象。

➤太陽電磁活動以11年為一個周期，近年即將進入下一個周期，代表接下來將會有較少的電子微粒進入大氣層，也代表看見極光的機會將會減少，但不等於完全消失，只是比之前少而已。

➤上一個周期中，太陽電磁活動的最低點是在2009年，而下一個最低點則落在2020年，意味着大約從2017年開始，太陽電磁活躍度將逐年遞減，至2020年達到最低，到了2021年太陽電磁活動又會慢慢活躍起來，屆時又會迎來另一個極光高峰期。

2021年太陽電磁活動慢慢活躍起來，屆時又會迎來另一個極光高峰期。（Lightscape/Unsplash）

冰島

北極圈內唯一全國都可以觀賞到極光的國家

冰島整個國家都在極光帶上，是北極圈內唯一全國都可以觀賞到極光的國家，不用特地跑到荒山僻野，而且周圍有海洋調節冰島，相較於其他極地地區沒那麼冷，許多人來冰島都會環島18天以上，不過冰島天氣較不穩定，關鍵需要掌握雲層問題，許多人來也是撲空好多次。雖然冰島的極光不是那麼好遇見，但冰島奇景之一「冰河湖」的極光景色是讓人嚮往的，在湖深200米、且滿是冰山的湖面上，看到反射出極光的光芒，簡直人生無憾啦！

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小編貼士➤9月至4月是來冰島獵極光較適合的季節，冬天（12-1月）黑夜時間可能長達快二十個小時，雖然看到極光的機率高，但也會錯過許多特色美景。

俄羅斯︱摩爾曼斯克

北極圈內較為溫暖的國家，極北之都

除了北歐國家以外，許多人不知道俄羅斯也可以看到美麗的極光，摩爾曼斯克被大家稱為「極北之都」，這裏是是全球最北、最大的城市，且深入北極圈超過300公里，因為北大西洋暖流之故，是俄羅斯進出北冰洋最重要的不凍港，根據長年氣溫統計，摩爾曼斯克冬天平均溫度介於零下7～15度之間，跟其他北極圈的國家相比，這裏可是相當溫暖，且一年當中有將近100天為永夜，非常適合賞極光。

最佳賞極光地點：摩爾曼斯克Murmansk 可以賞極光時間：每年冬季（約9月至隔年4月）都有機會看到極光，而且11月到隔年2月看到極光的比例極高。

芬蘭︱拉普蘭

是北歐最著名的追極光國度，且有透明玻璃屋可以躺著欣賞

極光最常出現在南北緯度約67度的環帶狀區域內，芬蘭為北歐五國之一，有1/3的土地都在北極圈內，其中，拉普蘭位處偏僻、光害少，這裏成為旅人觀賞永晝和極光的聖地，而且這裏有北歐最著名、全球僅有65間的極光玻璃屋創始飯店，全透明的玻璃屋，採用隔熱玻璃和不結霜的特製設計，180度的遼闊天空視野，在室內就可以仰望天空、等待北極光，真是人間享受！

小編貼士➤聖誕老人村（Santa Claus’s House）位於芬蘭的拉布蘭地區羅瓦涅米（Rovaniemi）以北8公里處的北極圈上。 最佳賞極光地點：拉普蘭Lapland、特倫姆瑟Tromso 最佳賞極光時間：極光最佳的觀賞月份是九月至次年三月，一天中出現最頻繁的時間是下午六點至凌晨一點。

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跟團追極光行程不用自己煩惱！

喜歡享受安排行程的成就感，自由行是最適合你追極光的方式，可以根據當地情況，彈性調整旅程的時間；而沒有時間安排行程，又想跟風追極光的人，那當然是選擇「跟團」方式，你只要負責學會如何拍極光就好。

同場加映：追極光需注意！

最佳追極光的月份

極光在每個地區的好發期不盡相同，大約落在每年9月初到3月底這個區間，尤以春、秋兩季為高峰。 小編提醒你 ➤建議行前關注極光預測！

觀賞極光的時間

暗夜、無雲的天氣是觀賞極光最佳的狀態，而極光會出現的時間多半在午夜前後，約晚上10點到凌晨2點之間，但是停留的時間不定，可能是幾分鐘，也可能是一、兩小時，一定要好好把握！

行前準備

➤不想錯過極光，建議先了解旅遊目的地的氣候狀況，例如降雪量、雨量以及雲量等都會影響。

➤為了減低光害，建議避開滿月前後的時間。

➤極光出現的地區都非常冷，一定要穿得夠暖，保暖的工作足夠，才能在戶外盡情的觀賞極光。

觀測極光

極光指數（Kp Index）是觀測極光最重要的指標之一， Kp預測相當重要，Kp值分十級（Kp0-9），越高代表極光覆蓋的範圍越大，看到的可能性也越高，如當Kp高達9時理論上整個法國以北都有機會看到極光。

小編推薦網站➤

Geophysical Institute ▶是個淺顯易懂的網站，除了可以透過Previous, Today, Next按鈕看最近幾天的Kp預測外，也可點選旁邊的28 Day Forecast觀看近一個月詳細的Kp值預測來安排行程。

Icelandic Met Office ▶這個網站相當推薦，精確度達小時的冰島雲層分布圖和每日極光預測。

Aurora Service (Europe) ▶除了提供目前當下與一個小時內的Kp預測，稍微往下拉還有三天內每三小時區間的預測。

由於北極光主要出現在北極圈內及其附近，看極光最佳的時節通常在冬天，大家一定要注意保暖，穿對衣服才能舒適的欣賞極光，小編建議穿戴防滑防水防風且保暖的雪鞋衣帽，一定要做好保暖唷！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【此生必追極光】除了冰島、芬蘭，還有這些國家可以看極光！】