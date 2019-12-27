【小小的追球】節目組赴峇里島拍攝　被發現有多項違規7人被遣返

湖南衛視旗下網上影片平台「芒果TV」的真人騷節目《小小的追球》，上月底遠赴印尼峇裏島拍攝時，因違規使用無人機，加上部分工作人員未申辦相應簽證，結果有7人被遣返，同時節目組亦被吊銷拍攝許可證。 《小小的追球》周三（26日）亦在官方微博上發聲明道歉。

《小小的追球》是湖南衛視旗下網上影片平台「芒果TV」的真人騷節目。（網上圖片）

據內地傳媒報道，印尼移民局官員穆南達在月初證實，上月底「芒果TV」的7名工作人員因為違反當地《移民法》被遣返，「我們在檢查數據清單時發現，有多達80人參與了拍攝活動，但是只有60余人持有合法的許可證」。穆南達更稱，工作人員被發現在峇裏島上的發電廠附近，違規使用無人機航拍。

節目組在官方微博上發布道歉聲明。（微博）

報道又稱引述印尼教育和文化部工作人員指，此前有根據印尼駐廣州領事館的要求，向「芒果TV」簽發拍攝許可證，「很遺憾我們發現了很多違規的拍攝行為，所以只能立即吊銷許可證。」

至於《小小的追球》則在道歉聲明中表示，在印尼取景拍攝期間，因與當地機構溝通不足，發生違規使用無人機航拍的情況，強調節目組會在後續的拍攝中，更嚴謹地把控工作流程，嚴格遵守規定。

中國駐登巴薩總領事館新聞辦公室工作人員亦在回覆傳媒查詢時確認消息屬實，並提醒未來所有計劃前往印尼峇裏島從事專業和商業拍攝的中國團隊，務必提前申辦相應類型的簽證，「拍攝前後一定要遵守印尼當地相關法律法規，遵守當地拍攝規定，避免產生不必要的糾紛與損失。」

+ 2

公開資料顯示，《小小的追球》是「芒果TV」自制的一部旅行真人騷，以環保與愛地球為主題，由前韓國男團EXO成員黃子韜、女演員周冬雨、男演員王彥霖及尹正共四人組成「追球團」，探尋世界各地即將消逝的美景，並以先鋒試驗旅行的形式，呼籲更多人保護自然，珍惜瀕危風光。

（南方都市報）