江蘇3名網紅直播撒網捕魚1人溺亡　逾7000粉絲目睹全程

據內媒報道，江蘇南京江寧區3名網紅8月28日凌晨在戶外網絡直播時，其中1名年輕男網紅落水，當時有眾多粉絲目擊這一幕。經過搜救，男子遺體當日下午4時多被打撈上岸。

事發後現場有多人圍觀。（網上圖片）

8月28日下午3時多，南京江寧區湖熟大橋下聚集很多圍觀群眾，警察和救援隊正在河裏打撈。河面較為寬闊，河堤上豎着警示牌禁止垂釣，岸邊停靠着一隻小船。下午4時多，救援隊在河中間發現一具身穿紅色上衣的男性屍體，打撈上岸後確認正是落水男子。死者家人則在岸邊哭著呼喊他的名字。

據悉，溺水身亡的男子19歲，是江蘇盱眙人。死者朋友嚴先生透露，死者網上外號叫小胖，事發前與一對網紅夫婦共同直播，網紅夫婦擁有上萬粉絲，他們平時的直播內容就是在河裏撒網捕魚。

嚴先生續指，8月28日凌晨0時多，3人划着小船，在河面上直播撒網捕魚，起初是小胖開船，網紅夫婦中的男子大建（化名）表演撒網捕魚。由於小胖想在粉絲面前表演一下撒網，就與大建交換位置，沒想到突然身體失去平衡，掉入水中。見到同伴落水，網紅夫婦停止直播並嘗試救人，但夜色茫茫又下着雨，難覓小胖的蹤影，兩人遂報警。

嚴先生說，當時有7000多名粉絲目睹事件過程，而平時小胖自稱熟悉一些水性，豈料最後還是出事。目前，網紅夫婦已經被警方帶走調查。

（錢江晚報）