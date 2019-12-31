研究太極拳對糖尿病康復效果　福建中醫藥大學副校長獲880萬經費

福建中醫藥大學官網27日發布消息《我校獲批國家重點研發計劃重點專項》，其中透露，近日，該校副校長陶靜主持的「太極拳對2型糖尿病及腦卒中（按：中風）功能康復效果的臨床研究」獲國家重點研發計劃「中醫藥現代化研究」重點專項2019年度項目立項，資助經費880萬元（人民幣，下同）。

福建中醫藥大學副校長研究太極拳對糖尿病功能康復效果，獲資助經費880萬元人民幣。（福建中醫藥大學官網截圖）

據了解，上述研究針對2型糖尿病（香港稱：二型糖尿病）及腦中風的功能康復效果，其中2型糖尿病佔糖尿病患者約9成病例，而腦中風是一種突然發病的腦血液循環障礙性疾病。

據該校官網介紹：陶靜，女，漢族，江蘇淮安人，1977年2月出生，中共黨員，研究生學歷，醫學博士，教授，博士生導師，現任福建中醫藥大學副校長、國家中醫藥管理局中醫康復研究中心副主任。中國康復醫學會中西醫結合專業委員會主任委員，中國醫學裝備康復醫學分會常委兼秘書長，美國Thomas Jefferson大學、哈佛大學麻省總醫院訪問學者，福建省百千萬人才工程人選，獲福建省科技進步一等獎1項、省教學成果特等獎1項。

據介紹，陶靜從2010年6月起任福建中醫藥大學康復醫學院副院長兼附屬康復醫院副院長，2012年9月起任福建中醫藥大學康復醫學院院長兼康復醫院副院長，2016年4月任福建中醫藥大學康復醫學院院長，2018年9月起任福建中醫藥大學黨委常委、副校長。

（澎湃新聞）