【除夕返工大遲到】深圳地鐵4號線突發故障停駛　站內外擠滿人潮

今天是2019年最後一天，在深圳，民眾清晨搭乘地鐵返工時，地鐵4號線卻發生故障停駛，站內外擠滿人潮。不少市民在網絡紛紛表示，「今年最後一天上班遲到了！」

網傳圖片顯示，深圳地鐵4號線月台上擠滿等車的乘客，排隊綿延到車站外。不少民眾選擇在車站內等待列車恢復運行；有人選擇改搭巴士，但巴士車站亦變得十分擁擠。

在微博上，大批網民表示，自己因地鐵4號線延誤，在2019年最後一天上班遲到了：

最後一天，上班要遲到了，我一年的心情……

好不容易擠上地鐵，結果又在紅山被趕下地鐵，最後活生生被擠上，又活生生的被擠下地鐵😭真的是活生生😭

最後一天果然太難了，2020年會對我好點嗎

明明早起了，還是遲到了。

一大早送給你2019年最後一天的驚喜就是地鐵4號線列車故障

以為熬過了30天可以全勤了，結果早起了10分鐘還是遲到了

哈哈哈！我乘的早，2019最後一個難關沒有難到我