【除夕返工大遲到】深圳地鐵4號線突發故障停駛　站內外擠滿人潮

撰文：姜庚宇
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今天是2019年最後一天，在深圳，民眾清晨搭乘地鐵返工時，地鐵4號線卻發生故障停駛，站內外擠滿人潮。不少市民在網絡紛紛表示，「今年最後一天上班遲到了！」
網傳圖片顯示，深圳地鐵4號線月台上擠滿等車的乘客，排隊綿延到車站外。不少民眾選擇在車站內等待列車恢復運行；有人選擇改搭巴士，但巴士車站亦變得十分擁擠。
在微博上，大批網民表示，自己因地鐵4號線延誤，在2019年最後一天上班遲到了：
最後一天，上班要遲到了，我一年的心情……
好不容易擠上地鐵，結果又在紅山被趕下地鐵，最後活生生被擠上，又活生生的被擠下地鐵😭真的是活生生😭
最後一天果然太難了，2020年會對我好點嗎
明明早起了，還是遲到了。
一大早送給你2019年最後一天的驚喜就是地鐵4號線列車故障
以為熬過了30天可以全勤了，結果早起了10分鐘還是遲到了
哈哈哈！我乘的早，2019最後一個難關沒有難到我
事故線路由港鐵營運
據港鐵官網，深圳市軌道交通4號綫（龍華綫）由港鐵軌道交通（深圳）有限公司營運，該公司為港鐵公司的全資附屬公司。
微博「@港鐵深圳」上午8時發布消息稱，4號線龍華站至清湖站因接觸網故障，列車服務暫停。龍華站至福田口岸站雙向列車服務受此影響，行車間隔有不同程度增加，建議趕時間的乘客改搭其他交通工具。
8時16分，「@港鐵深圳」發布微博稱，接觸網故障已處理完畢，受影響列車恢復正常營運仍需時間。為更好疏通客流，已啟動緊急應急小組加強對客流引導，同時車站人工廣播循環提醒乘客，並延長早高峰服務時間，請乘客合理安排出行路徑。
（綜合報道）