阻攔身高超限兒童免費入站　西安地鐵6旬志願者被家長打斷鼻骨

在陝西西安，今年61歲的高女士在當地地鐵站做志願者期間，看到一名身高1.3米以上（超過免票規定）的兒童未有刷卡入站，試圖阻攔，卻與對方家長發生爭執，被打致鼻骨骨折。 及後公安部門已處理這宗案件，惟賠償事宜仍未解決，高女士希望地鐵公司提供協助。

高女士是地鐵站的志願者。（華商報）

據悉，高女士2017年12月開始在地鐵站當志願者，每周會去一兩次。今年6月30日，高女士像往常一樣在通化門地鐵站進站口引導乘客、提供幫助。當日下午3時30分左右，有兩位女乘客帶孩子準備免費進站，但高女士看到兩個小孩身高高於1.3米，於是進行了阻攔。

閉路電視片段顯示，事發時一位女乘客使用交通卡後，讓孩子站在其前面，兩人一起進了閘門，高女士在閘門後拉了這位乘客。另一位乘客也讓孩子過閘門時，高女士用胳膊進行了阻擋，乘客看到高女士與孩子有肢體接觸後，立即衝上去開始推撞高女士。地鐵站保安人員看到後進行勸阻。

高女士在涉事家長打致鼻骨骨折、右眼受傷。（華商報）

報道稱，根據西安市北方醫院開具的診斷證明書顯示，高女士在這次衝突中有額部挫傷，右眼鈍挫傷、結膜裂傷，鼻骨骨折，左前臂人咬傷等。

高女士表示，她被打後，醫藥費花了3萬多元（人民幣．下同），警方對打人者作出了行政拘留的處罰，但賠償問題需走司法程序，地鐵方面則沒有任何表示，她想起訴，但因成本太高，每月退休工資只有2,800元，無力承擔，希望地鐵方面能幫忙打官司。

有內地傳媒本周四（26日）聯繫到涉事地鐵站的工作人員馮女士，她回應說，警方當時已介入調查。前期協調時，高女士曾提出要求賠償10萬元，對方未同意。馮女士表示，高女士是社會志願者，不是地鐵站的員工，之前也沒出現過這種情況，後續的賠償事宜高女士應該直接找打人者協商。

不過事隔一日後，地鐵站工作人員周五（27日）又聯繫高女士稱，願提供相關幫助，幫她解決後續問題。有內地律師亦表示，由於高女士是在志願服務期間遭遇第三人侵權，由此造成的損害應當由第三人承擔賠償責任，當第三人不能確定或者沒有賠償能力時，可以由地鐵公司予以適當補償。

（華商報）