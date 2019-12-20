【廣州地陷】被困3人已失聯19日　廣州地鐵：一直在找，從未放棄

廣州地鐵十一號線沙河站施工區域，本月1日早上9時許發生路陷，途經該區城的1輛清污車和1輛電動單車掉落其中，共有3人被困。 事發至今已進入第19天，3名失聯人員的家屬仍在等待搜救結果。廣州地鐵工作人員周四（19日）回應稱，這段時間都在按搜救方案做工作，耗時較長，非一時半刻能做好。該工作人員還強調，「一直在找，從未放棄」。

廣州地鐵地盤出現路陷，形成一個大坑。（中新社）

據此前報道，廣州市就此事分別於12月1日、2日、7日舉行了三次新聞發布會，三次會上均強調：正全力對被困人員實施救援，救援工作存在一定的困難。

而在事發當日，地陷區域就開始回填，這一現象也引起了討論。在1日晚第一次新聞發布會，廣州地鐵集團建設總部總經理孫成偉表示，由於現場多次發生塌陷，範圍不斷擴大，導致施救行動多次受阻，且危及塌陷區周邊安全。根據專家組意見，現場馬上加固邊坡防止再次塌方，形成安全的救援平台，以便全面開展救援。

另據廣州地鐵官方微博7日發布的消息，當時通過各種手段綜合研判，已初步確定了失聯車輛的地下區域。搜尋方案增加全回轉咬合樁作為擋土水結構，即從地面向下施工連續的鋼筋混應土牆，形成擋土止水的結構後，再進一步實施搜尋。

地陷後翌日，工作人員對塌陷區域進行局部回填。（中新社）

惟3名失聯人員至今仍未找到，外界質疑搜尋工作是否遇到新的難題。對此，廣州市委宣傳部工作人員19日僅回應稱，「請關注地鐵官方發布。」

根據觀察，地陷發生後，廣州地鐵官方微博每隔一段時間就會發出情況通報，最新一條關於「廣州大道地陷搶險跟蹤」的內容於19日發布，稱「遷改至搜尋區域外的電力管道全部接頭井已完成，部分場地正在開展路面恢復施工。」17日，廣州地鐵通報稱，周邊監測數據正常，搜尋工作也在24小時不間斷進行。

在地陷事件中失聯的石姓父子，其家屬喻女士18日表示，家屬的訴求自始至終沒變，目前人還沒有找到，家屬也沒有和官方簽訂協議，所知甚少，家屬也在等待結果。

12月18日下午，地陷事發區域正在施工作業。（澎湃新聞）

（澎湃新聞）