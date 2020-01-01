國家市監總局抽檢51種產品　雨靴逾六成不合格

12月31日（周二），國家市場監督管理總局發布「2019年童鞋等51種產品質量國家監督抽查情況」的通報，在對6336家企業生產的6774批次產品進行檢驗後，檢出825批次產品不合格，不合格發現率為12.2%。 其中，超過六成雨靴不合格，成為此次抽檢的51種產品中不合格發現率最高的產品。

國家市場監督管理總局發布「2019年童鞋等51種產品質量國家監督抽查情況」的通報。（資料圖片）

國家市場監督管理總局抽查的10個省（市）31家企業生產的31批次雨靴產品，19批次產品不合格，不合格發現率達到61.3%，成為不合格發現率最高產品。

具體抽檢產品方面，上海回力鞋業有限公司在內15家企業生產的童裝鞋因涉及鄰苯二甲酸酯、重金屬總量（砷、鉛、鎘）、外底硬度、外底耐磨性等不合格項目上榜，該產品抽檢不合格發現率為16.7%；唐山市豐潤區冀龍水泥有限公司在內30家企業生產的水泥因涉及三氧化硫、氯離子、強度、水溶性鉻（Ⅵ）等不合格項目遭點名，該產品不合格發現率為8.6%。

此外，常州博顯汽車電子有限公司在內6家企業生產的汽車安全帶因涉及安全帶總成動態試驗、卷收器的傾斜鎖止性能等不合格項目被通報，該產品抽檢不合格發現率為15%；中山市國美電器製造有限公司在內12家企業生產的自動電飯鍋因涉及輸入功率和電流、發熱等不合格項目被列入名單，該產品抽檢不合格發現率為16%。

此外，根據市場監管總局通報，本次抽查發現，其中15批次產品涉嫌無證生產，1批次涉嫌冒用他人廠名、廠址，已移送企業所在地市場監管部門處理。另有3家企業違反《中華人民共和國產品質量法》規定，無正當理由拒絕接受監督抽查。

（《澎湃新聞》）