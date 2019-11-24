【食物安全】珠海6批次海鮮檢出「氯黴素」　長期食用可致白血病

珠海多個市場售賣的花螺、海水蟹等海產，近日被檢出含有不可添加的「氯黴素」，若長期食用會對人體造成嚴重影響，更可能招致貧血、白血病等血液疾病。

珠海6批次海鮮檢出「氯黴素」。（示意圖／視覺中國）

珠海市市場監監督管理局近期組織對全市範圍內流通的食品作監督抽檢，合共158批次樣品，其中合格樣品151批次，合格率95.6%，不合格樣品7批次，不合格率4.4 %。該局公布，共有6批次海鮮檢出「氯黴素」，南屏華潤萬家超市則有五香醬牛肉檢出大腸菌群超標。

檢出氯黴素的6批次海鮮包括：

橫琴市場橫琴海奴海鮮檔的花螺； 平沙鎮美平市場雷洪成水產檔的花甲、梭子蟹（海水蟹）； 前山市場才雄海鮮檔的花甲、沙貝，及其生產單位朝陽市場； 三灶鎮西湖城區西湖市場A89、A98區日日鮮魚檔的花甲，及其生產單位白藤頭批發市場。

氯黴素是抗生素的一種，適用範圍非常廣泛，能防止魚蝦生病，同時令海鮮在運送過程更易存活 。（示意圖／視覺中國）

珠海市市場監督管理局要求，相關區市場監督管理部門及時對不合格食品及其生產經營者作調查處理，責令企業查清產品流向，召回不合格產品，並分析原因進行整改；並要求經營單位立即採取下架等措施，控制風險，並依法予以查處。以此督促企業履行法定義務，並將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。

資料顯示，氯黴素是抗生素的一種，適用範圍非常廣泛，能防止魚蝦生病，同時令海鮮在運送過程更易存活。但氯黴素對人類身體有副作用，長期微量攝入會導致人體對一些細菌產生耐藥性，還會引起體內正常菌群失調，對造血系統造成影響，甚至容易導致血液疾病，如貧血、白血病等。中國從2002年起，已經明令禁止在食品中添加氯黴素。