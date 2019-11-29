【口水湯圓】南京「老字號」湯圓店黑幕　回收吃剩湯圓翻煮再售

近日在江蘇南京，一間自稱「老字號」的店主被鄰店舉報，將顧客吃剩下的湯圓回收倒進大鍋煮好後，再次販賣。雖然店主事後極力否認，但市場監管部門表示，通過查看鄰店閉路電視片段，已經基本確認了事實，將從嚴查處。

涉事湯圓店店主（右）遭旁邊的麻辣燙店店主（左）舉報。（現代快報）

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據舉報人麻辣燙店主龔女士22日透露，涉事的「沈記老字號湯圓」店已經多次做出類似的回收吃剩湯圓的事，由於兩店相鄰，這件事才被她發現。龔女士多次提醒，可對方置若罔聞，她才最終決定舉報揭發此事。

從龔女士提供閉路電視片段可見，10月2日晚上11時左右，年逾六旬的湯圓店店主沈婦將兩隻碗中剩餘的湯圓放在一起，倒去湯水後將湯圓碗放入櫃。期間她多次朝外面張望，似乎有所提防，最終把這碗湯圓從櫃裏拿出來，隨後倒進了大鍋旁邊的一個不銹鋼盆，然後又從不銹鋼盆舀進了大鍋裏，完成「回收翻煮」的過程。而另一段之後拍到的影片，再次出現了類似情況。

再緊接的閉路電視片段顯示，到了凌晨時分，有顧客光顧時，沈婦又從剛曾才混入「吃剩」湯圓的鍋中撈出湯圓出售。

對於龔女士的指控，沈婦予以否認。沈婦表示，她原先會把顧客吃剩的少數湯圓倒入坑渠。由於後來實施垃圾分類，她就擺了個不銹鋼盆，把吃剩的湯圓擺到盆裏，然後再倒掉。沈婦還強調，自己沒有將棄置湯圓重煮再賣，辯稱只是增加湯汁的濃度。

直至面對監控拍下的證據，沈老太太才坦白說，閉路電視拍下的內容只是巧合，因為恰好有顧客來了只喝兩啖湯，湯圓實際上都沒動過，因此這她才沒有把一碗湯圓給全部倒掉。

涉事的湯圓店自稱採用上等糯米等食材手工磨製，「吃後口齒餘香，讓人回味無窮」。（現代快報）

市場監管部門：會從重處罰

據了解，這間湯圓店出售的桂花紅糖水磨湯圓，一碗僅售5元人民幣。知情人透露，由於是「老字號」，價格也不貴，頗有些回頭客，甚至有人會從市區開車來吃湯圓。

當地市場監管局則表示，非常重視對小吃店涉嫌有「二手湯圓」的舉報，早於今年6月及9月已收到相關舉報。直至10月接到第三次舉報，並取得完整的影片證據。按管理條例可對該店責令停業，並打算從嚴從重查處。下一步將就此案進行聽證，處罰在聽證之後做出。

（現代快報、荔枝網）