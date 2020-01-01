河北女企業家看守所身亡　疑曾遭辱罵腳踢　官指本人「不願住院」

河北唐山一名女企業家周廣華，早前因涉嫌職務侵佔罪、行賄罪被刑拘，羈押在唐山市第一看守所。因周有病在身，看守所認為其已不適合繼續羈押，曾4度向辦案機關提出變更強制措施建議，但周在羈押期間失去意識，送院搶救後不治。 而據報道，周廣華被羈押期間的閉路電視顯示，她在送醫前曾雙手合十，向看守所醫務人員求救，但之後仍遭到警員辱罵、疑似腳踢等對待。 2019年12月31日，中共唐山市委政法委員會發布周廣華死亡事件調查的通報，內容指周廣華本人不願住院，未發現濫用職權等違法犯罪行為，但辦案機關執法司法活動中確存在不規範、不文明問題，已逐一確定責任領導和具體責任人，並進行問責。

據《北京青年報》報道，周廣華當過建築公司經理，退休後是房地產公司股東，2018年6月被刑拘後，患有陳舊性肺結核、肺大皰病的她陸續出現咳嗽、咳痰、咳血，止血效果差，病情轉至「極其危重」。唐山市第一看守所認為周廣華已不適合繼續羈押，在一年內4次向辦案單位提出變更強制措施建議。

此外，2018年12月18日，仍處在羈押中的周廣華被唐山市傳染病醫院明確建議住院治療，但病歷上顯示「其拒絕」。為周家提供法律服務的律師範辰認為，周廣華是被羈押人員，人身自由受制約，是否遵醫囑住院的決定權不在周廣華。

閉路電視顯示，2019年9月4日，羈押中的周廣華顯得疲憊，抬頭困難，活動時需要同監室人員幫忙。下午2點到5點，周廣華被帶往醫院檢查身體。

周廣華生前照。（北京青年報）

死前疑向看守所醫務人員乞求

當晚，周廣華兩次按響緊急情況警報，後在監室門口吸氧，至晚上10時多，她側躺在一輛小平板推車上，被送到醫務室。她隨後蜷着身側躺在手推車上輸液，直到5日凌晨3時多輸液完畢，被醫務人員斥責「周廣華，你給我起來！」周廣華見狀便雙手合十，說了一句話，根據動作和口型判斷疑似是在乞求。

及後，周廣華被3位警員送回監室，期間，其中一名男警員辱罵周廣華，還疑似踢踹她，更拉着手推車快速跑動轉圈，更將推車把手提起又放手，令周廣華身體震了一下，但在場人士均未出面制止。唐山第一看守所事後向周廣華家屬表示，已對涉事男警員停職反省處理，其他情況有待其他部門調查。上午8時30分左右，周廣華在監室被發現失去意識，後送院搶救，3日後宣告不治。

12月30日，周廣華兒子王剛拿到一份唐山市檢察院開出的不立案通知書，上面寫着：對於其控告的4名玉田縣司法機關工作人員濫用職權罪一案，「沒有犯罪事實，不符合立案條件。」

周廣華生前被羈押在唐山市第一看守所。（北京青年報）

官方：警員腳踩平板車助力 非腳踢

12月31日，中共唐山市委政法委員會發布的通報指出，2018年12月18日，在唐山市傳染病醫院就診時，醫生建議住院，因周廣華不願住院，診斷醫生在病歷上進行了標註，看守所陪同醫生按規定在病歷上簽字。2019年9月5日，警員腳踩平板車助力，不存在腳踢問題，但存在語言不文明問題。駐所醫生給周廣華治療時，存在態度不好的問題。

通報又稱，法醫認定周廣華屬於因病死亡，但周家屬表示不同意屍檢，才無法明確致死具體原因。玉田縣檢察院和玉田縣法院的辦案人和主管領導，在工作中雖然有不規範的行為，但不符合濫用職權罪的構成要件。

（綜合報道）