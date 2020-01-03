【國產HPV疫苗】「馨可寧」定價每支329元　較進口疫苗便宜一半

國家藥監局早前批准首批國產HPV疫苗上市，適用於9歲至45歲女性，是由廈門萬泰滄海生物科技有限公司生產，疫苗名稱為「馨可寧（Cecolin）」。 綜合內地傳媒報道，馨可寧定價每支329元（人民幣．下同），9歲至14歲女性只需接種兩針，15歲至45歲女性則要接種三針，僅為進口同類疫苗價格的一半。

馨可寧每支329元，價格是進口疫苗的一半。（資料圖片）

據了解，目前在全球上市的HPV疫苗共有3種，分別是英國GlaxoSmithKline公司生產的針對HPV16、18型的二價疫苗，以及美國Merck Sharp & Dohme公司生產的針對HPV6、11、16、18型的四價疫苗及針對HPV6、11、16、18、31、33、45、52、58型的九價疫苗。至今馨可寧則是全國首間申報生產的HPV疫苗，針對HPV16、18型，並被納入國家重大新藥創制專項支持。馨可寧由廈門萬泰和廈門大學國家傳染病診斷試劑與疫苗工程技術研究中心共同研發，具有獨立的自主知識產權。

不同於英國GlaxoSmithKline公司及美國Merck Sharp & Dohme公司所生產的疫苗，其分別是昆蟲細胞生產體系及重組釀酒酵母生產體系，馨可寧是利用DNA重組科技在大腸桿菌中表達類病毒顆粒抗原，並使之用於疫苗生產，生產體系產能高、成本低。研究數據顯示，馨可寧的安全性及有效性指標等方面均達到國際先進水平，安全性良好，在預防癌前病變、預防HPV的持續感染方面更是保護率各有100%及97.8%。

中國的HPV疫苗市場缺口超過10億支，供不應求。（資料圖片）

值得一提是，全球對於HPV疫苗的需求量約每年一億支，但供應量值有3000萬支，其中在中國以3.56億適齡女性、每人要接種三針計算，市場缺口更是超過10億支。供不應求下，進口HPV疫苗價格普遍偏高，例如九價疫苗全程費用約要4000元，二價疫苗亦要近2000元。馨可寧每支329元，9歲至14歲女性只需658元，15歲至45歲女性亦只要需987元，價格是進口疫苗的一半。

（中國新聞網）