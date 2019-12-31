首個國產二價HPV疫苗「馨可寧」獲批上市　適用於9至45歲女性

據國家藥監局消息，近日國家藥品監督管理局批准廈門萬泰滄海生物技術有限公司的二價人乳頭瘤病毒（HPV，俗稱子宮頸癌）疫苗（大腸桿菌）上市註冊申請，商品名為馨可寧（Cecolin）。該藥是首個獲批的國產HPV疫苗，適用於9-45歲女性。

HPV是人乳頭狀瘤病毒的簡稱，99.8%的子宮頸癌由HPV病毒引發。HPV疫苗可用來預防女性子宮頸癌。（資料圖片）

HPV疫苗可用來預防女性子宮頸癌和男、女生殖器癌以及生殖器疣。專家介紹，一般HPV疫苗分為二價、四價、九價（本港分別稱「二合一」、「四合一」、「九合一」），而「價」指的是疫苗針對的病毒亞型的種類數。

二價：預防HPV16和18型病毒，這兩種病毒引發子宮頸癌的機率達到70% 四價：預防HPV病毒6、11、16和18型病毒 九價：在四價的基礎上，新增了31、33、45、52和58五種HPV病毒亞型，對病毒的覆蓋面也達到了90%

早前有不少內地旅客蜂擁至港搶打九價疫苗。（網上圖片）

目前全球已上市的HPV疫苗有3種，分別是英國葛蘭素史克公司（GSK）生產的針對的二價疫苗，美國默沙東公司（MSD）生產的四價疫苗和九價疫苗。不少內地旅客來港注射九價HPV疫苗，導致近一年多來，本地HPV疫苗供應緊張。

而此次獲批的二價HPV疫苗（大腸桿菌）是內地首個申報生產的HPV疫苗，針對HPV16、18型，被納入國家重大新藥創制專項支持。國家藥監局按照《關於優化藥品註冊審評審批有關事宜的公告》等有關規定，將其納入優先審評品種，加快批准其上市註冊申請。

（綜合報道）