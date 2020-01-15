內地一大學期末考看圖識任課老師：答對不得分，答錯扣41分

近日，四川農業大學信息工程學院的一名老師，在期末考試給出一道「看圖識臉」題，要求考生從4張臉孔中找出該科目任課老師。答對不得分，答錯扣41分（答錯此題相當於考試不合格）。 這樣的試題引發不少學生熱議，更有學生在試卷正確選項下方寫上「最帥」，而這名老師也不甘示弱，在朋友圈發文曬出這份試卷，調侃道「這個同學必須要加點分了😂😂😂」。也有同學表示，這樣的題目為緊張的期末考試帶來不少樂趣，直呼「老師太有趣了」。

據介紹，這道單項選擇題共有4個選項（A、B、C、D），分別對應該學院的4位任課老師，題目要求是「選出面向對象程序設計／Java的任課老師」。這一道看似簡單的題目，被不少同學戲稱為「檢驗是否走堂的最好方法」。

中青網報道指，給出這道題目的老師名叫黃強，是該校信息工程學院物聯網專業2018級和2017級的面向對象程序設計（按：物件導向程式設計，Object-oriented programming）／Java的任課老師。

黃強表示，出這道題的目的，一是為了檢驗學生平時有沒有來上課，二是為了緩解同學考試時緊張的心情，讓考試氛圍輕鬆一些。同時，也希望藉此能夠讓同學們多認識一下該學院的其他老師，而不僅僅侷限於自己的任課老師，「並且我也十分好奇大家會給出甚麼樣的新奇答案。」

圖為出題老師黃強和其學生。（中青網）

有趣的是，黃強在批改試卷時，發現其中一份試卷在他的照片旁標註上「最帥」二字。他便隨即拍照發文，引來學生紛紛讚好並留言：「我也覺得你最帥！」「早知道我也應該寫個宇宙無敵帥！」「這個必須滿分！」

黃強介紹說，該學院平時的監管力度很大，基本不會出現走堂現象，而這次測試只有一位同學回答錯誤，但也沒有真的扣41分，若因為一次小失誤就導致不及格，未免太過殘忍。

這一道「看圖識臉」題，打破學生對於考試的常規印象，有該校其他學院的學生表示羨慕：「沒想到在網上看到過的段子，在我們學校居然成真了！」

（中青網）