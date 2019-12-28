浙江一高校被售予房企改民辦　學生校內聚集抗議一度與警對峙

浙江紹興文理學院早前決定將該學院所轄的元培學院出售予一房地產企業，轉設「紹興微電子工程學院」，許多學生和家長擔心會影響學術水準，於25日在校園聚集抗議。 據悉，抗議的學生和家長高喊口號，要求校方就轉設問題給他們滿意答覆。此後，據該校學生網上曝料，校方派保安封鎖學校大門，隔絕校園內外，當地警方亦派警察進入學校。不過，據稱依然有抗議學生和家長衝破封鎖，前往省教委表達訴求。 紹興文理學院26日發佈公告稱，將進一步研究後，再報請轉設。

紹興文理學院由十多家二級學院組成，元培學院是其中之一，而據該校學生介紹，元培學院將于明年1月1日，由紹興市一家名為紹興市迪蕩新城投資公司收購收購，改名為「紹興微電子工程學院」，這也意味元培學院和文理學院脫鉤。

消息傳出後，不少學生和家長表示震驚，一方面擔心學院會向電子領域轉型，影響其他專業的資源，師資水準；另一方面，也擔憂畢業文憑的「含金量」也會降低。

有學生指，元培學院此前一直以「公辦民營」（即政府和公有制單位提供房舍、設備，民營機構提供服務的機構，並收取必要之費用）進行招生，但此後若改為民營學院，則無異於此前對學生和家長進行了虛假宣傳，而他們也非常擔心，日後學費是否會上升，而若得到民辦學校的學歷，是否會對學生日後考研、就業有影響。有學生在微博發文表達訴求稱：我們不要民辦！我們要公辦升本！（升本，升為本科學歷）

此外，不少學生表示，他們對於自己整個過程被蒙在鼓裡也非常不滿。

23日，元培學院通過其官方微信號發布聲明，強調轉設符合國家政策，也對學院有利，又稱已經入學的學生，日後仍會獲「紹興文理學院元培學院」文憑，不過對於學生的其他訴求和問題，並未給予直接回應。

25日，學生和家長集會抗議後，有學生在微博發文稱，校方為了阻止學生和家長維權，不惜封鎖校園，甚至屏蔽信號和刪除微博話題；而學生據稱也一度和保安發生肢體衝突。此後，又有大批警察和警車在校園內戒備，雙方一度僵持。

至26日，紹興文理學院在其官方微博發布公告，稱「在徵詢師生意見過程中，各方面提出了不同意見。為更好地推進學院改革發展，市委市政府決定，將進一步研究提出新的轉設申報方案，按規定程序聽取各方意見後決策，再向上報請轉設。」公告最後又呼籲師生理性表達，提出合理意見。