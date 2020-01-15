調查報告：內地僅三成三白領能拿到年終花紅　平均9547元人民幣

內地招聘機構「智聯招聘」今日（15日）推出2019年內地白領年終花紅調研報告，顯示2019年僅三成三白領拿到年終花紅；2019白領年終花紅平均金額為9547元（人民幣，下同），國有企業中拿到年終花紅的白領佔比接近私企2倍。

報告顯示，2019年僅三成三白領拿到年終花紅。(資料圖片)

報告顯示，2019年參與調研的白領中，僅33.3%能拿到年終花紅，而2017年與2018年的數據分別為66.1%與55.17%，能拿到年終花紅的白領佔比持續下滑。

調研顯示，2019年全國白領年終花紅的平均金額為9547元，較之2018年的7100元有大幅增長。今年年終花紅發放金額大幅提升現象與年終花紅發放比例大幅減少現象同時出現，這意味著企業在年終花紅發放上體現出了明顯的傾斜性，績效指標突出或有重大貢獻者拿到了更多的年終花紅。

不同性質的企業能拿到年終花紅的白領佔比差別迥異，受訪的國企員工中52.2%表示今年確定發放年終花紅，緊隨其後的是外商/港澳台獨資企業，企業中有51.4%的受訪白領表示今年能拿到年終花紅，而私企/民營企業是本年度年終花紅發放比例最低的企業類型，僅27.4%的私企/民企白領能拿到今年的年終花紅，佔比只有國企白領的一半左右。

內地2019年度年終花紅發放金額最高的城市是上海，上海白領的年終花紅平均金額達13275元，包括上海在內，一共有9個城市年終花紅平均金額過萬，其餘8個城市分別是：北京（12830元） 、青島（12604元）、寧波（12172元）、南昌（11792元）、瀋陽（10620元）、貴陽（10579元）、佛山（10105元）、合肥（10088元）。

（《21世紀經濟報道》）