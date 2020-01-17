【量子波動速讀】國務院通報要求絕不姑息　多地教育機構被查處

內地近來出現多間以「量子波動速讀」作招徠的教育機構，聲稱學童透過訓練後可不用眼眼睛，1分鐘至5分鐘內讀完10萬字的書籍，且過目不忘，能把內容完整複述出來。 「量子波動速讀」被揭發實際是一個騙局，為加強打擊，國務院教育督導委員會辦公室日前發布通報，要求進一步強化警示作用，推動校外培訓機構規範發展，並特別點名提到深圳、四川等地多間的主打「量子波動速讀」的教育機構已被查處。

以「量子波動速讀」作招徠的教育機構，聲稱學童透過訓練後可不用眼眼睛，1分鐘至5分鐘內讀完10萬字的書籍。（資料圖片）

通報指出，自2018年以來，校外培訓機構專項治理取得重要階段性成效，但個別地方仍有一些機構違反國家政策，違規展開培訓，擾亂校外培訓市場秩序，影響十分惡劣。通報要求強化日常監管，加強對辦學審批、學科類培訓內容備案等，並要嚴肅查處個案，對一些培訓機構虛假宣傳、違規培訓的行為絕不姑息，同時亦要加強宣傳引導，通過多種方式廣泛宣傳科學的教育理念和知識，引導家長樹立科學的育兒理念，避免盲目參加校外培訓。

通報特別點名提到多間違規經營教育機構被查處的情況，其中在深圳，名為「北京心智通全腦開發深圳分公司」的教育機構，針對中小學生推出「量子波動速讀」相關培訓，但實際上該公司並無營業執照及辦學許可，目前已被關停取締。

另外四間分別位山西太原及四川成都的同類型教育機構亦有相同的情況，皆已被查封要求停辦，並約談法定代表人。

（綜合報道）