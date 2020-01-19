【駕車入故宮】女事主美國豪宅曝光　忠旺集團否認牽涉其中

近日，「女網友開車進故宮」事件在內地網絡持續發酵，涉事女網民在美國洛杉磯的一處豪宅曝光，且房主被指與中國鋁業巨頭忠旺集團創始人劉忠田前妻有關。

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綜合媒體報道，認證為「中國國際航空公司乘務員」的女網民高露（網名「露小寶LL」）在微博曬出黑色平治越野車照片，背景則是故宮博物院太和門廣場，引發軒然大波。對於此事，中國國際航空公司回應稱，高露早已離職，非公司員工。

隨後，故宮博物院回應稱，經查上述事件屬實，對此深表痛心並向公眾誠懇致歉。今後將嚴格管理，杜絕此類現象。

有網友發現，「露小寶LL」曾在2017年4月6日發微博稱自己到江西井岡山接受紅色教育，並稱自己是解放軍高級將領何長工之孫何剛的妻子。還有網友稱，「露小寶LL」是前國家旅遊局局長的兒媳。

還有媒體注意到，「露小寶LL」此前還在社交平台Instagram曬出照片稱，她2018年3月在洛杉磯富人區Newport Beach買下海景豪宅。

當地房源信息顯示，這套房最近一次成交價為1,181萬美元，套內使用面積為715平方米，佔地面積1,821平方米，共有4個臥室和9個洗手間。據了解，這套房子在持有期間，僅物業費就每個月需要繳納838美元。

忠旺集團就事件發表聲明，指微博用戶「露小寶LL」發布的房產與忠旺集團或劉忠田均無任何關係，劉忠田並不認識「露小寶LL」或其家屬。（忠旺集團）

另有消息稱，這套房子的產權於2018年8月24日轉至忠旺集團創始人劉忠田前妻名下，劉忠田擁有忠旺集團74%的股權，身價高達240億元人民幣。對此，忠旺集團人士回應稱，「這則消息與公司無關」。

忠旺集團官網顯示，其是全球領先的鋁加工產品研發製造商，於1993年成立於遼寧省。2009年5月，中國忠旺在香港聯交所上市。至今已發展成為全球第二大、亞洲最大的工業鋁擠壓產品研發製造商。

2019年8月，劉忠田被傳涉嫌向美國走私大量鋁產品，以逃避關税。甚至有聲音認為，上述豪宅或涉嫌利益輸送。對此，忠旺集團人士表示：「這完全是無稽之談。」

針對涉嫌走私鋁產品一事，忠旺集團方面曾於2019年8月向記者作出回應。彼時，忠旺集團方面向記者發來的一份澄清公告顯示，中國忠旺及其控股股東未就相關走私指控接到任何法律文書或通知。

該公司還稱：「本集團在業務經營中一直嚴格遵守中國及本集團出口地的法律法規，並在公平及有序競爭的原則下拓展海外市場。」