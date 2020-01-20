刊「娶劉亦菲可行性報告」被批惡俗　山西法制期刊：是幽默類內容

有內地網民近日在微博發消息稱，由山西三晉報刊傳媒集團主辦的《政府法制》期刊，在其2010年第36期雜誌上刊登了一篇《本人娶劉亦菲的可行性報告》，雖然刊登的欄目寫有「幽默」二字，但文章內容惡俗，質問省級法制類期刊能否刊登這樣的文章？ 對此，《政府法制》雜誌一位工作人員上周四（16日）下午回應稱，早些年管理不是很規範的時候，文摘版採用各類內容，刊登過這類文章。現在管理都規範了，「幽默」的內容已經很少了，但有些幽默類的也可以發。

據內媒報道，《本人娶劉亦菲的可行性報告》這篇文章刊登在核心期刊《政府法制》2010年第36期上。文章沒有署名，編輯為解建榮。

事實上，《政府法制》早就引發監管部門關注。2014年9月的《國家新聞出版廣電總局通報等7起典型違法違規案件》，其中就有《政府法制》期刊，不過所涉違規案件是收取企業「宣傳費」、記者從事經營活動、未經批准擅自設立記者站、雜誌社向記者站攤派發行任務、私發濫發新聞採訪證件等問題，並無提及刊登上述文章一事。

這篇文章寫到，「尊敬的領導：首先鄙人要嚴正申明，鄙人的感情是非常真摯的！鄙人的身世也是絕對清白的！鄙人每次見到劉亦菲嬌美的面容都驚為天人：此女只應天上有，人間哪得幾回見！鄙人對伊的感情蒼天可鑑！天可崩，地可裂，此情不可滅！鄙人嘔心瀝血耗時7200秒，翻遍諸多法律文獻，綜合運用多種研究方法，最後終於得出以下劉亦菲成為我老婆的可行性研究成果。」

值得關注的是，這篇作者不詳的文章，2006年9月時曾被發布在內地著名網上討論區「天涯社區」的天涯雜談板塊，帖文題目為《我想娶劉亦菲的可行性報告》。《政府法制》期刊在其2010年第36期雜誌刊登的這篇文章，和天涯社區的文章內容大致一樣，僅有略微差異。

根據內地網絡資料，對《政府法制》雜誌的介紹是「我國目前唯一一份宣傳依法行政的大型綜合性法制半月刊，係中國政府法制系統核心期刊」。但在2019年的各期《政府法制》雜誌中，仍不時有「漫畫幽默」欄目。

除上述事件外，中國學術界近期有不少風波，包括中科院主管的學術期刊《冰川凍土》發表吹捧「導師崇高感」和「師娘優美感」的論文，以及被列為中國社科院人文核心期刊目錄內的專業刊物《銀行家》，主編王松奇利用自己的職務便利開設「父子集」專欄，大量刊發自己書法作品和兒子文章的事件。

32歲美籍內地女星劉亦菲，2002年主演電視劇《金粉世家》進入演藝圈；之後幾年相繼飾演了《天龍八部》的王語嫣、《仙劍奇俠傳》的趙靈兒和《神鵰俠侶》的小龍女等知名角色，因此積累了大量人氣。2005年簽約唱片公司進軍歌壇。

（綜合報道）