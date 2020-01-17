湖南師範大學教師指導博士生研究自己　校方：符合相關規定

湖南師範大學一篇博士畢業生答辯論文日前引起關注。據悉，其題目為「教育研究的想象力——以張楚廷的教育研究為例」，而該論文的指導老師就是張楚廷本人，答辯委員也包括了張楚廷。 有學者指出該方式有失學術規範，可能影響論文的客觀公正。

紅星新聞1月16日消息指，湖南師範大學宣傳部一名工作人員表示，經審查，該論文答辯的評審程序和論文質量均符合相關規定，其他情況仍在調查中。

據中國學術資源網《知網》顯示，從2005年到2019年共有18篇碩博士論文研究張楚廷學術思想，其中15篇作者均來自湖南師範大學，有9篇指導老師為張楚廷本人。

資料顯示，張楚廷1937年出生，是高等教育學博士生導師，課程與教學論博士生導師。根據湖南師範大學學校官網顯示，張楚廷於1986年4月至2000年4月任湖南師範大學校長。

張楚廷成為自己博士生的「研究對象」，並要親自指導學生論文答辯，不少人認為這是「學術腐敗」、「拍馬屁」，許多網友質疑此做法的正當性。

首都師範大學教育科學學院博士生導師勞凱生對此表示，如果有學生是為了繁榮學術而研究張楚廷是沒問題的，以往也有很多研究學者的相關著作論文。但是若張楚廷指導自己的學生研究自己，可能會喪失論文的客觀公正，違反通常業內認可的學術規範。

歷史學者、博士生導師許紀霖則表示，對學生研究導師這樣的情況 「聞所未聞」，「撰寫論文是公共的學術行為，導師不應利用特權獲得私利。即便是嚴肅的學術研究需要，導師也應該避嫌，學生研究你，他（學生）敢做出客觀地、公正地研究嗎！」

從知網上檢索來看，題目中出現「張楚廷」的論文有近百篇。其中，從2005年到2019年共有碩博士畢業論文18篇，其中15篇作者均來自湖南師範大學，有9篇都是在「張楚廷」作為指導老師的指導下完成的。 論文中不乏大量篇幅來描述研究對象「張楚廷」的個人成長史、學術研究經歷，以及作者對其的高度評價。

而面對爭議，有張楚廷的博士生接受受訪時表示，「張楚廷帶過許多博士生，只有少數人論文寫的是他的思想，不能認為有學生研究老師，就是拍馬屁。張老師對湖南師大功不可沒，學術和道德上都很了不起，網友不應該盲從，應該理性判斷，自己去看看論文是不是真的沒有學術含量。」