【公器私用】社科院金融期刊登小學生散文　主編父親被查全社整頓

早前中科院主管的學術期刊《冰川凍土》，被發現竟有論文是闡述「導師的崇高感和師娘的優美感」，引發爭議後最終落得主編請辭、論文撤稿的收場。 無獨有偶，被列為中國社科院人文核心期刊目錄內的專業刊物《銀行家》，近日亦被發現竟持續刊登主編及其兒子的「佳作」，內容全都與金融無關，甚至僅是小學生的散文。

《銀行家》被發現持續刊登主編及其兒子的「佳作」，內容全都與金融無關。（資料圖片）

王松奇是《銀行家》的主編。（資料圖片）

內地傳媒報道，《銀行家》的主編是中國社科院金融研究所前黨委書記王松奇。王松奇在《銀行家》特別開設名為「父子集」的專欄，用作刊登自身的書法作品及兒子王青石的文章，至今已有數十篇。《銀行家》最早在2006年就出現王青石的散文及詩歌，當時王青石僅得10歲，仍是一名小學生。王松奇亦曾在《銀行家》上發表題為「爸爸的話」的文章，以向兒子推介新書。

惟官方資料指出，《銀行家》是由山西省社科院主管，並被列為中國社會科學院人文核心期刊目錄的一份專業刊物，全年定價1272元人民幣。《銀行家》宣稱「以推動中國金融業改革與發展為己任，密切關注中國金融改革和金融發展的進程」，並且志在成為「聚焦業內發展的鏡頭，了解國外動態的窗口，反映中國國情的陣地，總結政策得失的平台，記錄精彩人生的檔案」。

《銀行家》是由山西省社科院主管，並被列為中國社會科學院人文核心期刊目錄的一份專業刊物。（網頁截圖）

對於為何會在金融領域的專業刊物中，刊登自己及兒子與金融無關的「佳作」，王松石曾在《銀行家》2007年第一期中撰文「王松奇按語」，指兒子至今已寫有超過150篇作品，其中已有11篇在《中國少年報》、《中國少年兒童》雜誌和《中國少年英語報》上發表，認為兒子的作品「文筆清純生動，風格華麗雋永，像是一股清新的風吹進了《文化休閒》（《銀行家》的其中一個欄目）」。

值得一提是，王松奇顯然清楚知道自己的做法不妥，曾經撰文自問「在自己主編的雜誌上發表自己兒子的作品算不算是『以權謀私？」。但王松奇隨後就表示，兒子的「才氣」遠勝自己，「我連續三期甘冒風險刊登我兒子王青石的文章，實際上就是要顯露一種所謂『外舉不避仇，內舉不避親』的處世姿態和不拘俗套，文章至上的辦刊理念」。

王松奇兒子的作品。（網上圖片）

事件引發爭議，王松奇稍早前回應指《文化休閒》欄目主要刊登各種詩歌、書法、繪畫、回憶錄等作品，所有的稿件都有專門的團隊策劃、審稿，刊登自己的書法作品及孩童的文章並沒有問題。但有內地傳媒指出，事實上要在銀行家上刊登文章並不容易，大量發稿需求令期刊的版面相當緊張，審稿周期一般需時兩個月左右。

山西省社科院的機關紀委書記孫勇周三（5日）回應傳媒查詢時表示，院領導對此高度重視，發現上述情況後已第一時間向省委宣傳部等相關部門報告，目前由一名副院長具體對《銀行家》進行情況調查，雜誌社正進行全面整頓，規範制度，完善機制，王松奇將會依據相關規定獲得相應處理。

（綜合報道）