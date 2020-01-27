【武漢肺炎】「封城」消息廣傳　北京、廣州、深圳宣布不會封城

新型冠狀病毒疫情持續。繼武漢後，十多個湖北城市相繼「封城」，斷絕對外交通。此後，有關各地「封城」的消息頻頻在網絡上傳播。 針對相關傳言，北京、深圳、廣州和南京相關部門都表示不會「封城」。

北京市交通委表示，目前沒有封城，也不會因疫情封城。（資料圖片）

1月25日中午，微信、微博等多個社交媒體平台上陸續傳出「為了防控新型冠狀病毒肺炎疫情，北京高速進京方向已封路」的消息。北京「封城」的消息隨後也在網絡上傳播開來。

在26日召開的北京市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作新聞發布會上，北京市交通委新聞發言人容軍表示，北京目前沒有封城，也不會因疫情封城。

有網傳消息指，深圳27日開始要封城，「龍大，南光，107都要封」。26日，深圳市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組辦公室回應稱，有關深圳市將要「封城」的信息是謠言。

廣州方面，市防控新型冠狀病毒感染的肺炎疫情工作領導小組表示，為防止疫情擴散，特別是減少輸入性病例，在機場、車站、碼頭等場所採取了體溫監測措施，但不存在「封城」等說法。機場、鐵路、公路客運站、進出廣州的高速公路、國省道均保持正常運轉。

傳南京暫停運行全市交通 官方否認

此外，江蘇南京早前亦有「封城」的消息傳出。一篇署名為《南京日報》記者趙映光的「自1月27日起，南京全市交通暫停運行」的消息在網絡上流傳。1月26日，還有一份關於新型冠狀病毒感染的肺炎疫情期間公交線路營運安排調整的通告在朋友圈流傳。公告中顯示，自1月27日起，市內幾十條公交線路將停運。

對上述兩條消息，《南京日報》和南京公交於26日否認。《南京日報》在其官方微博表示本單位查無此人，且從未採訪過此內容。微博認證為南京公共交通（集團）有限公司官方微博的「南京公交」也表示網絡流傳的圖片並非南京公交運行情況。