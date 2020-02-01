【武漢肺炎】家人被隔離腦癱兒死亡：鎮黨委書記、鎮長免職

此前，湖北黃岡紅安縣華家河鎮一名農民鄢小文因疫情防控被隔離，患有腦癱的大兒子鄢成在家中，託付村委會照料，然而，鄢成在卻在29日逝世。鄢小文曾在微博發布消息指，鄢成這幾天內並未得到妥善照料，大小便無人清理，吃飯也沒有保障。 紅安縣就此事組織了調查組進行調查，調查組2月1日表示，華家河鎮黨委、政府在新型冠狀病毒肺炎疫情防控期間，存在工作不實、作風不實，已經免去該鎮黨委書記、鎮長職務。

據悉，鄢成自1月17日被鄢小文從武漢帶回華家河鎮後，一直居住在政府為他家修建的安置房內。1月22日，鄢小文因發燒被送往華家河鎮衛生院就診，隨即被要求留院隔離觀察，並於1月29日被確診為新冠病毒肺炎患者，後被送至紅安縣杏花鄉衛生院進行隔離治療。

調查組查明，在此期間，鄢小文因隔離不能照料鄢成日常生活，遂委託其親屬、村幹部和村醫照顧，他們對鄢成雖每日均有照料，但有關幹部沒有做到盡心盡力、盡職盡責。

鄢小文（前）和弟弟。（網絡圖片）

1月29日，鄢小文在杏花衛生院被確診感染新冠病毒肺炎，鄢成作為密切接觸者被感染的可能性增大。11時許，鎮衛生院遂將鄢成轉送至華家河鎮集中觀測點隔離治療。12時30分，鄢成死亡。其死因正組織有關專家鑒定。

調查組指，鑒於紅安縣華家河鎮黨委、政府在新冠病毒肺炎疫情防控期間，存在工作不實、作風不實，疫情防控責任落實不到位等問題，造成嚴重後果，為嚴肅紀律作風，堅決打贏疫情防控阻擊戰，經紅安縣委常委會研究，報黃岡市委同意，免去汪寶權同志華家河鎮黨委書記職務；免去彭志鴻同志華家河鎮黨委副書記職務，提名免去其華家河鎮鎮長職務。

調查組指，華家河鎮其他鎮村幹部在此事件中的失職失責問題，紅安縣紀委、華家河鎮黨委將依紀依規進行處理。

（紅星新聞）