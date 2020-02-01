【武漢肺炎】來自重災區之一湖北黃岡　男子為返工竟「木盆渡江」

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，內地多地都有實施限制人流的「半封城」措施，以防止疫情進一步擴散。 在江西九江，警方日前就查獲一名男子，竟思想天開地想要「木盆渡江」，目前已被勸返。警方指，該名男子來自疫情重災區之一的湖北省黃岡武穴市，黃岡與九江僅相隔一條長江，男子私自渡江前往九江是為了盡快前往工作。

據網上流傳的聊天紀錄顯示，在某個「防聯控工作群」中，一名自稱是長航公安九江分局警員的人士表示，該局查獲一宗「一人一盆竟然劃過了長江」的案件，當事人最終被勸返。警員更有附上圖片，顯示渡江工具果真只有一個木盆、一個水桶、一張板凳，以及一根木棍。

自稱是長航公安九江分局警員的人士表示，該局查獲一宗「一人一盆竟然劃過了長江」的案件。（網上圖片）

署名是「九江市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控應急指揮部辦公室」的文件，內容亦有提及「木盆渡江」一事。（網上圖片）

與此同時，網上亦流傳一份署名是「九江市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控應急指揮部辦公室」的文件，內容稱為加強當前疫情防控工作，九江市實行嚴格交通管控，「工作中發現，湖北武穴市仍有部分非法營運的交通工具載客來九江，黑車載客、農用船私渡屢有發生，甚至出現木盆划渡過江的現象」。文件促請武穴市加強對非法營運車輛、船舶的管理，防止此類現象發生。

長江航運公安局九江分局九江派出所在回覆傳媒查詢時證實，確有一名男子「木盆渡江」，但該名男子並非傳染源，渡江的目的也不是逃難，只是要到九江工作，「類似的事情還有其他的，這件事情比較奇葩。」

（南方都市報）