【武漢肺炎】不戴口罩強衝檢疫站打傷檢疫員　重慶男被刑拘

武漢肺炎疫情持續，在內地不少地方都設置檢疫站，攔路對行人和行車執行檢疫，控制疫情發展。 然而，重慶市江津區一名男子元宵節（2月8日）去親戚家吃晚飯後，不戴口罩騎電單車回家，途中經過鎮政府設置的疫情檢查點時拒不配合檢查，欲駕車強行闖關，並多次毆打攔下他的防疫工作人員，男子最終因涉嫌妨害公務遭警方刑事拘留。

據江津區公安局工作人員介紹，根據疫情防控需要，江津區石蟆鎮政府工作人員在石蟆鎮六貢村S209省道「韋家溝」路段設置了疫情檢查點，按規定對來往的人車進行檢測、檢查，嚴防疫情進一步擴散。

警方指，2月8日晚上7時左右，涉事王姓男子駕駛電單車經過檢查點時，拒不配合工作人員檢查，欲強行衝過檢查點，被工作人員羅某阻攔在路邊。隨後，王男破口大罵工作人員且用手抓下羅某口罩，完全不聽工作人員勸阻，並再次駕駛電單車闖關。防疫工作人員羅某、何某將其攔下後，他多次毆打羅、何二人。

江津區公安局石蟆派出所接到報警後，立即趕往現場將該男子控制，並將其傳喚至派出所接受調查。經查，王男現年48歲，石蟆鎮六貢村人，事發時他自認是村裏的人不需接受檢查，才會衝動闖關並打傷工作人員。

警方表示，王男拒不接受工作人員防疫檢查，毆打工作人員的行為，性質十分惡劣，其行為涉嫌妨害公務罪。結合公安部《關於依法嚴厲打擊嚴重妨害新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控違法犯罪行為的指導意見》，依法對其刑事拘留。

（澎湃新聞）