【武漢肺炎】武漢27億元善款被上繳市財政　專家指違背捐贈者意願

新型冠狀病毒肺炎疫情重災區湖北省武漢市，當地慈善組織近來的表現備受爭議，其中武漢市慈善總會於1月27日起，將累計27億元（人民幣．下同）的抗疫善款分批上繳市財政，做法惹來質疑。 有內地傳媒引述專業人士指出，善款用途明確，武漢市慈善總會此舉某程度上違背捐贈者的意願，而且募捐方案中並未提到善款要上繳武漢市財政。

據此前《中國社會報》披露，武漢市慈善總會是民政部指定的接收捐贈單位之一，主要負責接收捐款和通用物資，「截至2月2日12時，市慈善總會接收社會捐款共計30.226197億元，並於1月27日起分4批上繳市財政，累計划轉27億元」。

湖北省武漢市是新型冠狀病病毒肺炎疫情的重災區，不少善款及物資都是指定捐贈到當地。（中新社）

北京市致誠律師事務所律師，北京致誠社會組織矛盾調處與研究中心執行主任何國科接受內地傳媒《公益時報》採訪，指出捐贈者向武漢市慈善總會捐贈的財產，捐贈目的明確，就是用於新型冠狀病毒肺炎的防控，「對於捐贈人來說，這就是他們理解的一個社會捐贈過程」。然而武漢市慈善總會根據要求，將善款上繳市財政，某種程度上來說是違背捐贈者對捐贈資金如何使用的意願。相關法律法規沒有慈善組織代政府接受捐贈財產的依據，所有通知公告中亦沒有政府接受捐贈或所接受捐贈要上繳財政的規定，僅有提到捐贈款物由指揮部統一調配。

此外，北京荷風藝術基金會高級顧問夏彧歆亦稱，按照相關法律，武漢市慈善總會接收的款項屬於社會捐贈，是慈善財產，其應當按照募捐方案使用捐贈財產，如果需要變更，須經法定程序。

何國科認為，指揮部應根據實際情況需求，要求武漢市慈善總會將社會捐贈財產撥付給相關主體，慈善總會按照指揮部要求執行，並向社會公示，對於要上繳市財政的社會捐贈資金，更應該做好訊息披露。夏彧歆則建議要建立協調機制，提供需求資料，及時有序引導展開募捐和救助活動，並對捐贈款物使用情況依法嚴格監督。

（綜合報道）