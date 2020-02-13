【武漢肺炎】湖北首批50萬個民用口罩　每個1元供應藥房限2元銷售

據內地官媒報道，按照湖北省指揮部部署，省市場監管局等部門積極協調醫藥公司加強民用口罩市場供應，周四（13日）已籌集首批50萬個民用口罩，會通過相關醫藥公司的銷售網絡，投向武漢市的商務企業和零售藥房。 報道指，該批口罩會以每個1元來貨價供應予零售藥房，並要求以每個2元的低價銷售。

口罩等醫療物資嚴重短缺。（中新社）

報道稱，目前已有1235間零售藥房參與銷售，相關店舖外會懸掛對應銷售標識。報道又提到，第二批貨源80萬個民用口罩已經到貨，除會供應防疫部門外，其餘將通過省內的商超、藥房等渠道投放銷售，至於第三批貨源則正在安排中。

值得一提是，此前在洪湖市有一間私人藥房，將來價貨每個0.6元（人民幣．下同）的口罩，以每個1元出售，結果被指涉嫌哄抬口罩價格，遭市場監督管理局立案調查及罰款約4萬元。

被罰的私人藥房負責人毛先生。（羊城派）

事件引起巨大爭議，及至周三早上，洪湖市稱已對相關處罰啟動重新調查，同時紀檢部門亦介入，調查是否存在執法人員違紀等情況。

網民熱議：

那為甚麼昨天那個賣一塊一個的被罰款。 1元一個被你處罰，自己賣2元一個。政府賣可以私人就不行。 1元一個帶動不了GDP所以罰款。 1元的口罩被抓，政府發放兩元一個，不打臉嗎？ 進1元賣2元，為甚麼別人進6毛賣1元要被罰，說是哄抬物價？ 6毛進，賣1元被罰，你規定1元進賣2元，還得感恩戴德麼？

（綜合報道）