【武漢肺炎】甘肅女醫護集體剃光頭惹議　網民質疑借女性身體宣傳

甘肅省近日派出第三批援助湖北醫療隊，宣稱有10多名女醫護為方便工作剃了光頭，並發布她們被理髮師剃掉心愛長髮後淚灑現場的影片，事件在網上引起熱議。 有內地網民批評官方此舉過於形式主義，對當事人是否自願剃光頭提出質疑，也有人怒斥這是借女性身體來製造煽情，並反問「為甚麼派出去的男醫護沒有同樣剃光頭」。 甘肅省婦幼保健院工作人員事後回應稱，坦言對引發爭議感到意外，「很多網友不了解情況，但作為醫護人員，這是一個很正常的事情，全國很多地方這麼做，最重要的一點是為了防止感染，還有為了方便清洗。而且理光頭也是護理人員的自願行為。」工作人員強調，剃光頭是女性醫護人員自願，院方未有強迫。

支援湖北的甘肅女護士集體被剃成光頭。（影片截圖）

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《甘肅日報》旗下的官方微博「每日甘肅網」上周六（15日）發布影片稱，甘肅省婦幼保健院當天派出15名醫護馳援湖北，女醫護為方便工作集體含淚剃去長髮。在影片中，男理髮師將剪下的頭髮放到女護士的面前展示，對方則轉過臉，閉眼不願看到，神情憂傷。

這條微博的配文還稱她們是「疫情中最美的逆行者」。而被剃髮的一名女護士在影片中含淚說道：「頭髮雖然沒有了，但是過幾年會長出來的。」惟官方歌頌女護士的「犧牲」沒有得到民眾認同，反而招致網民一片撻伐：

「她們真的都是自願的嗎？」 「謝謝你們的奉獻，但心疼你們被這樣的方式對待。」 「把男醫護也給我剃光！男生比女生頭髮長不怕感染了？」 「甚麼是形式主義？甚麼叫矯枉過正？甚麼叫集體對個人的不尊重？甘肅省婦幼保健院給出了標準答案。」

有剃光頭的女護士表示，「連命都豁出去了，還要甚麼頭髮。」（央視截圖）

實際上，除《甘肅日報》外，《央視新聞》也在微博中宣傳過女護士剃光頭到湖北支援抗疫，有來自湖南常德女護士在受訪時說：「國家有難的時候就應該上，沒甚麼理由。我們連命都豁出去了，還要甚麼頭髮！」

而在疫情期間，傳媒最早宣傳的剃髮女醫護，可能是武漢大學人民醫院神經內科工作的女護士單霞。在1月底，《央視網》的報道稱，需上前線協助抗疫的單霞為免把病菌帶回家中、令孩子受到感染，單霞把2名子女送走，更毅然剃去長髮。

單霞當時解釋稱，「因為我們要戴帽子、穿防護衣，長頭髮會很麻煩，剃掉可以防止交叉感染，保護自己、保護同事。我一個人倒下不要緊，我就怕我自身沒有防護好，傳染給我的同事，這樣我會很自責。現在剃光之後，穿衣服也很快、省時間。」

在1月底，武漢女護士單霞果斷將一頭長秀髮剃去。（央視網）

內地網民：女性需要平等宣傳和權益保障

有網民就剃光頭事件寫了一片題為《請停止用女性的身體，作為宣傳的工具》的評論文章，自周一（17日）起在微博和微信朋友圈得到廣泛轉載。文章指出，「可以理解一線條件艱苦，長髮會帶來一些不便，但難道沒有更好的解決方法了嗎？明明可以選擇剪成幹練的短髮，或是讓她們自己選擇自己想要的髮型。」

文章認為，疫情期間已經出現過不少激起眾人憤怒和反感的宣傳，包括懷孕9個月的女護士「堅守」在抗疫前線，以及武漢女護士在流產10天後重回前線。文章並指責部分傳媒，總是要用女性對於自己身體的犧牲來作為宣傳的工具，質問「那些沒有剪髮、不在孕產期、身強力壯而奮戰在一線的女性，難道就不值得感佩？」

文章最後強調，女性需要平等的宣傳和權益的保障，不應再試圖用她們的身體來製造煽情和廉價的感動。

甘肅女護士被剃光頭事件引起爭議。（影片截圖）

胡錫進：對前線醫護給予必要的尊重

官媒《環球時報》總編胡錫進也評論事件稱，他更希望讓女孩子們改為短髮，同時加強她們的個人防護措施，但他認為甘肅醫療隊有他們自己做出獨立判斷的權利。

胡錫進還說，有人看到疑似侵犯個人權利和形式主義的東西就會立刻「拔刀」，這在社會層面會有積極意義，但如果不充分了解事件的前後原委，容易有誤傷到事件主角的風險。他又主張對醫護給予必要的尊重，「畢竟是他們在前線」。

（綜合報道）