【武漢肺炎】同事以為是P圖！　女護士為守前線崗位甘剃頭防疫

武漢肺炎至今（31日）的全球確診個案已接近1萬宗，而單是湖北省便有超過5,800宗確診個案，造成200多人死亡。 堅守在武漢醫治病人的前線醫護人員，無論在物資或人手皆處於緊張狀態，而一名在武漢大學人民醫院神經內科工作的女護士，早前更自發將一把長髮剪去，以更方便工作。

武漢肺炎疫情持續擴散，醫護人員嚴陣以待。（新華社）

據央視網報道，這名名叫單霞的護士今天29歲，已婚並育有一子一女。她於年初一（25日）獲護士長知會他們的病房將改為隔離病房，這意味着連她在內的25名護士將會走上治療肺炎的最前線，醫治武漢肺炎的病人。收到消息當晚，單霞拿出為兒子剃頭髮的剃刀，果斷地把一頭長秀髮剃去。

單霞在接受訪問時解釋，由於她們在工作時會戴帽子及穿防護服，一把長頭髮會很礙事，加上擔心頭髮太長會容易造成交叉感染，因此為着保護自己和同事，便把頭髮統統剪掉，以光頭形象示人。

同事笑說似P圖

她又把自己剪完頭髮的照片發到護士同事的群組，開玩笑問同事需不需要剃刀，如果需要明天可以帶給他們。沒想到同事竟然回應，「你的光頭照片是P（修圖）出來吧？」單霞笑指這照片怎可能修圖，而有些同事知道情況後，便抱着手機感動地大哭起來。

家人也感驚訝

把長髮剃掉後，單霞和母親視頻通話，母親看到她的光頭，半天說不出話來。單霞卻安慰母親，「我只是去救人，又不是去做甚麼。頭髮剪了可以再留。」

至於她的丈夫便支持她這做法，又跟她開玩笑說她的新形象很可愛，而她的兩個小孩則疑惑地問「媽媽，你成了個男孩子？」，她便說「媽媽很快還會變回女孩子的」。

真正的美源自內心

面對未知的疫情發展，單霞坦言因家有老幼，所以還是有點心理壓力，不過只要穿上防護服，便會有履行職責的心，所以還是會繼續以照護病人為己任。

的確，很多女生都視長髮為命，怎也不肯剪短，更惶論剃光，但單霞卻對此不以為已，更說「別人怎麼看我，都無所謂」，因她覺得護士的天職是要去治療病患者，她這樣做也只是為節省多一分一秒去工作。有着這顆善心，即使頭髮再短，樣貌也是討人歡喜吧！

（資料來源：央視網）

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