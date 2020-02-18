【武漢肺炎】湖北新措施鼓勵前線醫獲　子女優先入學公開試加10分

新型冠狀病毒肺炎疫情重災區湖北省，省政府已同意推出新措施鼓勵前線醫護人員，要求改善工作及休息條件，加強健康防護，展開心理危機幹預和心理疏導等，同時加強對他們的政策傾斜，包括優先入讀公益普惠性幼稚園、小學及初中可獲優先安排到就近的優質學校、入讀省內專科高校可獲優先揀科，甚至參加公開試「中考」（初中升高中考試）亦能額外獲加10分。

據通知文件指，在維護前線醫竣人員身心健康方面，包括有各地可依法征用醫療機構周邊酒店，盡可能為前線醫護人員提供單人單間的休息場所；在方艙醫院或一般定點醫院工作的前線醫護人員，原則上連續工作時間不得長於一個月；做好前線醫護人員健康體檢，盡可能安排電腦斷層檢查等；在醫療機構內部成立由心理醫生和其他醫護人員組成的心理咨詢自助工作隊，展開醫護人員心理健康評估等。

湖北省的前線醫護人員獲不少政策傾斜。（中新社）

加強對前線醫護人員的政策傾斜方面，通知提出前線醫護人員享受一次性子女基礎教育階段入學入園照顧，以及他們在疫情防控工作中的表現，作為人才評價和人事管理的重要依據，在職稱評審、人才項目評選和事業單位崗位聘用時優先推薦、晉升。

此外，通知亦提出要進一步落實醫護人員的待遇，包括按月審核並安排發放臨時工作補貼、對前線醫護人員發放一次性慰問補助、開通工傷認定綠色通道、鼓勵建立專項保險等。

（綜合報道）