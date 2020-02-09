【武漢肺炎】成都前線護士醫院過生日　丈夫兒子隔圍欄捧蛋糕唱歌

內地新型冠狀病毒疫情仍然嚴峻，多個省市均曾傳出醫護缺乏足夠物資的消息，然而不少醫護仍緊守崗位，專業精神令人敬佩。早前一段前線醫護與家人慶祝生日的短片於微博瘋傳，可見一名女護士於醫院範圍，看着圍欄外的丈夫帶同兒子，捧着蛋糕唱生日歌為自己慶生。儘管非常不捨，護士擦過眼淚，向兒子說了一句「等我們勝利了我就回來了」，便急急返回崗位，令不少網民大為動容。

成都一名護士長於隔離病房當值了十多日，早前與家人隔着圍欄慶生的片段獲網民瘋傳。（澎湃新聞截圖）

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微博早前瘋傳一段名為「男孩隔柵欄給護士媽媽唱生日歌」的片段，記錄了一名護士長於醫院與丈夫及兒子慶生的過程。片中醫護是成都市郫都區人民醫院感染性疾病科的護士長吳朋芸，她是首批到前線的醫護人員之一，已在隔離病房當值了十多日，甚至忘記了周二（4日）是自己的生日。

當日早上，吳朋芸的丈夫李泓欣特意致電醫院，希望獲得允許，讓他帶同6歲的兒子向媽媽送上生日蛋糕。得到院方准許後，李便帶着精心挑選的蛋糕，跟兒子及岳母一起為吳朋芸送上驚喜，院方負責人更貼心地保守秘密，「我們了解到一家人的良苦用心之後，也就沒有提前告知朋芸，她是推開門才看到在圍欄那一邊的家人們」。

吳朋芸看到家人時難以忍住淚水，不住以手擦淚，又舉手為家人及自己打氣。（澎湃新聞截圖）

吳朋芸一推開醫護人員通道的大門，即看見拿着生日蛋糕的兒子，與丈夫緩緩唱起生日歌，驚喜之餘亦難以忍住淚水，不住以手擦淚。聽到兒子說了一句「媽媽早點回家」時，吳朋芸亦只能捏着拳頭舉手回應：「好，你在家裏要聽話，等我們勝利了我就回來了！」

為免影響工作，吳朋芸逗留約10分鐘後又急急返回崗位，感人的一幕則被同事劉紅梅拍下，隨即被瘋傳。看到吳朋芸返回醫院的背影，丈夫李泓欣及兒子亦只能默默支持，被問到多久沒見過媽媽時，兒子亦只是難過沉默，未能回答。

吳朋芸事後表示，這是她過得最特殊、也是最感動的一個生日，最大的願望是早日戰勝疫情，脫下口罩，回家抱一抱孩子，跟家人好好吃一頓團圓飯。她說走上前線以來，最不捨的就是兒子，稱平日因工作忙碌，本來已不能常常陪在兒子身邊，現時更是一面也難見，「每次跟兒子視頻，小傢伙都會說媽媽我好想你，還問甚麼時候回家」。雖然缺席孩子成長，吳朋芸亦稱不悔怨，直言會守在前線：「疫情不結束，我決不回家，我也相信我們一定能早日戰勝病毒！」

（綜合）