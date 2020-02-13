【武漢肺炎】醫生媽曾上前線抗沙士　女兒17年後接棒赴武漢抗疫

新型冠狀病毒武漢肺炎疫情持續，其中武漢更是重災區，各地的醫護人員趕赴武漢支援，來自四川的孫穎是第四批前往武漢增援的醫生，她自願參與救援是受媽媽影響，其母也是一名醫生，早在17年前SARS爆發時，就親赴前線抗疫，孫穎更視媽媽為偶像，立志要學醫救人。

孫穎這次趕赴武漢應診，對她而言是一次傳承，也是一次接班。（四川省人民醫院圖片）

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2003年，孫穎媽媽劉澤明曾擔任瀘州第三批對抗SARS的醫療隊隊長，站在抗擊沙士的前線。受媽媽影響，孫穎亦自小立志當醫生，2004年，孫穎考入位於武漢的華中科技大學同濟醫學院，後來更攻讀博士，就職於四川省人民醫院。

孫穎這次趕赴武漢，對她而言是一次傳承，也是一次接班。孫穎指，媽媽還有40天就要退休，得知自己請戰去前線，媽媽的反應是「這就對了！」，亦提醒女兒「要做到零感染」。

整理行裝的時候，孫穎特意把17年前，自己和爸爸去醫院前線探望媽媽拍的照片帶在身邊。臨行前，孫穎說：「我的媽媽特別支持我去武漢，我想對媽媽說：小時候我驕傲有你，長大後我就成了你！媽媽，我來接班了，您可以放心退休了。」

（人民網）

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