【武漢肺炎】火神山醫院農民工被拖糧　中建三局：正了解情況

農業農村部黨委機關報《農民日報》日前披露，有份參與湖北武漢「火神山醫院」工程建設的十多名農民工被延誤發薪，並且口罩數量不足，甚至連飲用水都供應不足，要自費購買。 火神山醫院的承建商中建三局，其宣傳部工作人員在回應傳媒查詢時強調，不存在拖欠民工工資的情況，工資有事先分給外判商及判頭，目前正在了解情況，「還不知道哪裏出了問題。」

《農民日報》的報道指有十多名農民工被延誤發薪。（農民日報）

甚至判頭沒有提供足夠的飲用水，農民工無奈下只能自費購買。（農民日報）

工作人員指，最初的承諾確是工資會每日結算，但由於工人數目眾多，故中建三局未有直接與農民工對接，「中間還有一層分包，分包下面可能還有班組」。按正常流程，工資會先給外判商，然後再給判頭。此外，對於口罩數量不足及飲用水要自費等問題，工作人員亦強調「不存在（這種情況）的。」

報道又提到，武漢另一間新型冠狀病毒肺炎專門醫院「雷神山醫院」，有受訪的農民工指，施工期間所屬的判頭有做到每日結算工資，並且每人每天能領到兩個口罩和三樽礦泉水。

網上有流傳消息，指有參與火神山醫院建設的工人，不少都在結算工資時堅決不要。（網上圖片）

另一方面，網上有流傳消息，指有參與火神山醫院建設的工人，不少都在結算工資時堅決不要，「他們說武漢現在這麼難，我們也想做些力所能及的事，提供吃喝已經很好了，工錢就不要了」。有網民質疑該些工人是被道德綁架，中建三局的負責人承認確有此事現象，透露該些工人部分是義工，「我們本來是打算給他們發工資的，但是他們沒要，做完工就走了，因為他們不在勞務隊裏，所以現在也沒有聯繫到他們。」

（界面新聞）