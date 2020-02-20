【武漢肺炎】1盒荷蘭口罩賣500元挨批　北京超市：低於成本價銷售

2月19日（周三），北京華聯生活超市以500元（人民幣，下同）的價格售賣一盒50個的口罩，引發關注。 北京華聯發布說明稱，口罩為荷蘭進口，實際為低於成本價銷售。

內媒《新京報》報道指，北京華聯銷售的口罩品牌為Mouthies牌防護口罩，一盒50個，售價500元，每人限購一盒。店內出示的說明上顯示，該口罩材質為無紡布。

口罩開始銷售後，就有內地網民在微博上發文投訴華聯超市的口罩價格，現場並未出現搶購。有網友認為，進口口罩10元一個的價格可以接受，畢竟近期無論是原材料成本還是物流成本都有所上漲。但也有網友認為，目前市場上代購的進口N95口罩單個售價大約是25元，和N95口罩相比，一次性口罩售價10元太高了。

北京華聯發布聲明稱，本批次口罩為荷蘭空運到北京的、執行歐盟防護標準EN 14683:2014 Type IIR（細菌過濾效率≥98%）的口罩。因全球口罩價格上漲，加上國際運費、國際保險費、國內港雜費、通關代理費、門店運作等成本，本批次口罩實際為低於成本價銷售。聲明中還建議，如果市民不急用，可以購買後期到貨的口罩。

北京市場監管部門一名負責人表示，接到市民舉報後，市場監管部門執法人員在現場檢查，未發現價格違法行為。一位執法人員也表示，經查，該批次口罩為荷蘭進口，進口價為485元一盒。