【武漢肺炎】專家：可能轉變成慢性疾病　與流感一樣與人類共存

中國工程院副院長、呼吸與危重症醫學專家王辰日前接受官媒訪問時透露，新型冠狀病毒與SARS不同，SARS的傳播性及致病性都很強，病毒很快就會把宿主殺死，並且自身不容易存活。 王辰直言，新型冠狀病毒肺炎有可能會轉變成慢性疾病，與流感一樣與人類共存。 早前，中國疾控中心原副主任楊功煥也曾表示，未來新型冠狀病毒可能毒力越來越弱化，最終與人類共生，靠疫苗來預防控制。

王辰透過視像電話接受官媒訪問。（影片截圖）

王辰稱，新型冠狀病毒肺炎變成慢性疾病，病毒與人類共存的可能性是完全存在，故此要做好準備，從流行病學的流行規律、從病毒學生物學上的規律、從臨床上防診治方面的措施、在生產生活中的防範的措施等，針對疾病及病原體的特點作出相應安排。

王辰亦提到，疫情重災區湖北省武漢市的醫療床位正不斷增加，「應收盡收」的戰略目標正在一步一步實現，當地「方艙醫院」將能提供3萬張床位，其他定點醫院相加亦有2萬張床位。

王辰指，目前較為擔心的是患者收治的時間太遲，收治之前可能已經傳染他人。武漢至今已摸排出9成以上患者，但具體有多少患者仍不太清楚。現時的問題是數萬張床位能否及時用上，患者獲得收治的時間仍是相對較長，需要盡早收治。

武漢的方艙醫院及定點醫院可提供數萬張床位收治患者。（新華社）

另一方面，被問到可利用的手段及藥物是否明顯增多時，王辰稱確實是有所增多，但也還在探索階段，「因為這個病是一個新出現的疾病，對它的規律還不了解，此前是基於過去的一些經驗現在制訂的一些治療的方法。」王辰又特別提醒，必須要有非常清晰的頭腦、非常穩健的行動去推動科學研究，探索新藥及新療法一定要尊重科學程序。

（央視新聞）