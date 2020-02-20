【武漢肺炎】佛山漢不戴口罩　毆打輔警還吐口水判囚年半

昨日（19日），廣東省高級法院發布第二批妨害新冠肺炎疫情防控犯罪案例。此次發布了四個典型案例，其中一個案例顯示佛山一名男子因不戴口罩，又對輔警吐口水，還擊打輔警臉部，遭判監1年6個月。

毆打輔警吐口水判監1年6個月

1月26日晚上7時許，佛山司機陳某某酒後欲搭乘公交車，司機見其未戴口罩，勸阻無效後報警求助。陳某某對就近趕來的輔警吐口水，用手機擊打輔警臉部，並對後續趕到的民警和輔警謾罵推拉。佛山市順德區法院審理認為，陳某某構成妨害公務罪，判處其有期徒刑1年6個月。

擊打民警判監1年

1月26日，江門市沙堆邊防派出所到該鎮麻將室進行防疫宣傳，勸散在此聚集打牌的吳某某、陳某某等人。吳某某不滿民警傳喚陳某某，採取言語質問、動手拉扯的方式阻撓執法，導致陳某某乘機逃脫。吳某某又在民警傳喚時拒不配合，擊打致民警摔倒後趁機逃離並藏匿他處。江門市新會區法院審理認為，吳某某構成妨害公務罪，判處其有期徒刑1年。

炒賣口罩判監1年

武漢出現疫情后，廉江市的譚某某以50元（人民幣，下同）一盒的高價在某電商平台出售進貨價格為25元一盒的一次性醫用口罩。1月23日又將銷售價格提高至600元一盒，實際銷售金額5.1萬元。廉江市法院審理認為，譚某某構成非法經營罪，判處其有期徒刑1年，並處罰金2.2萬元。

以慈善之名詐騙判監1年

1月27日，揭陽市的蔡某註冊名為「武漢市慈善會」的微信公眾號，發布「掃碼捐款所得款項將全部用於武漢抗疫及疫情人員治療所用」等虛假信息。當日晚上，共有廣東、四川、貴州、吉林、安徽、遼寧等地109名被害人掃碼捐款，蔡某以此騙得近9千元。揭陽市揭東區法院審理認為，蔡某構成詐騙罪，判處其有期徒刑1年，並處罰金3千元。

（南方網）