【武漢肺炎】「山川異域，風月同天」　日本捐物資引經據典成佳話

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，醫療物資短缺，同屬漢字文化圈的日本，當地各界捐贈往中國的醫療物資，被發現往往會引經據典，成為一時佳話。

據內地傳媒報道，日本各地的捐贈物資，許多都會印有取自各種各樣經典的字句，有取自日本國長屋王的佛偈「山川異域，風月同天」、有取自《詩經》中的《國風．秦風．無衣》的「豈曰無衣，與子同裳」。最近亦一批來自日本的物資，紙皮箱上寫有唐代詩人王昌齡的《送柴侍御》中的「青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄕」，甚至以《千字文》中的「同氣連枝」作靈感創作短詩「遼河雪融，富山花開；同氣連枝，共盼春來」。

以「山川異域，風月同天」為例，據受訪的首都師範大學文學院教授、中國古代文學博士生導師鄧小軍表示，該首佛偈的意思就是日本與中國雖然不同的國家，但「同戴一天」，未有提及的下半句「寄諸佛子，共結來緣」，更是寄語所有中國人民，共同締結未來的美好因緣。

至於來自《詩經》中的《國風．秦風．無衣》的「豈曰無衣，與子同裳」，全詩為「豈曰無衣？與子同袍。王於興師，修我戈矛，與子同仇！豈曰無衣？與子同澤。王於興師，修我矛戟，與子偕作！豈曰無衣？與子同裳。王於興師，修我甲兵，與子偕行」，充滿激昂慷慨、同仇敵愾的氣氛，顯然是是要激勵中國奮力對抗疫情。

日本捐贈的物資常常引經據典，不但贏得中國網民的讚賞，紛稱「日本人給中國人開了一次中華詩詞大會」、「有的詩句我也沒讀過，好慚愧」。甚至中國外交部發言人華春瑩日前亦在記者會上，特別點名大讚日本，自言非常感動。

（綜合報道）