【武漢肺炎】浙企捐湖北4萬口罩　貨車司機私吞稱「花50萬買的」

武漢肺炎疫情持續，全國多地口罩供不應求。在浙江，一間企業在湖北仙桃市場上花19萬元（人民幣，下同）購買4萬個口罩，捐助黃岡市團風縣公安局和紅安縣人民醫院。 然而，該4萬個口罩在運送途中卻被貨車司機私吞。負責人與司機對質時，對方更稱該批口罩是自己「花50萬買的」。

貨車司機私吞口罩後，自稱「花50萬買的」。（網上圖片）

杭州貝貝集團上月（1月）啟動緊急援助行動，決定向湖北省、浙江省等疫情形勢嚴峻地區，分批援助100萬件口罩等醫用防護物資。2月15日，集團委託湖北仙桃的個體商人陳豪代為在當地採購4萬個口罩，捐贈給黃岡市團風縣公安局和紅安縣人民醫院。

由於黃岡是疫情重災區，快遞無法送達，陳豪便安排貨車，將口罩從仙桃送到武漢，再交給貝貝集團的司機接貨。然而，陳豪安排的貨車原定於2月16日到達，卻一直不見影蹤。

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公安介入調查 疑犯落網

貝貝集團和黃岡當地的志願者多次聯繫涉事貨車司機，但發車後，司機就不再接聽他們的電話。後來，司機回覆短信，但否認協助運送4萬個口罩，強調車上的口罩是自己「花了50萬買貨」，又稱「不用再給我發消息了」，之後再也無法聯絡。

貝貝集團事後報警求助。2月22日，仙桃市公安局宣傳科相關負責人表示，接到報案後，已很快鎖定疑犯張某某。在警方的心理攻勢下，張某某最終供述自己侵吞4萬個口罩一事，並於當日下午2時自首，退還全部貨款，目前案件正在進一步辦理中。

貝貝集團稱，22日下午仙桃警方已經通過銀行向集團帳戶轉回4萬個口罩的貨款。雖然貨款被追回，但集團經過研究決定，繼續履行原先的承諾，向團風縣公安局等單位捐助4萬個口罩。

張濤（右）一度被誤認私吞口罩。（網上圖片）

另一司機一度被誤認私吞口罩

案件另有插曲。仙桃市公安局表示，該批口罩一開始原定由司機張濤運輸，但由於疑犯張某某當日正好也前往同一物資倉庫運輸其他貨主購買的15萬隻口罩，因為目的地也在武漢，倉庫對接人就請張某某一併運輸貝貝集團的4萬隻口罩。

張濤最終並被沒有運送該批口罩，不過官方印發的通行證寫明是由他負責運輸，因而一度被誤認為私吞口罩的司機。

據知，張濤是武漢市美慧物流公司的負責人。武漢疫情加重後，他成立愛心車隊運輸抗疫物資。內媒報道，疫情期間有防護物資需要運送，很多人都會主動聯繫他。

（長江日報／紅星新聞）