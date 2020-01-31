【武漢肺炎】無懼禁令繼續賣野味　廣州市場偷賣竹鼠、蛇、山雞

武漢肺炎被指源於漢口火車站華南海鮮市場的野味，內地當局周日（26日）宣布即日起至疫情解除期間，全國禁止野生動物交易。不過，有內地記者周三（29日）直擊廣州白雲區一市場仍有人以黑帳篷及雞籠作掩護，偷藏竹鼠、山雞、蛇等野生動物出售，實行「上有政策、下有對策」。據報檔主和一名員工今日已被公安拘捕。

《南方都市報》記者周三直擊廣州一市場.，仍有人偷偷出售竹鼠、山雞、蛇等野生動物。（片段截圖）

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《南方都市報》記者周三據保護野生動物組織提供的線索，暗訪廣州白雲區江村農貿批發市場，經反覆巡查後發現數個用防水布遮掩的攤檔傳出貓叫聲；義工表示相關檔主過去除了出售野味，還會非法經營貓狗生意。報道形容該檔由3個帳篷連接，路人難以看到裏面狀況。

記者其後繞到攤檔後方，發現攤檔門口之所以堆滿雞籠，只為遮擋裏面數個關着野雞、竹鼠和貓的鐵籠。面對喬裝客人的記者，帳篷多名檔主一開初均沒有回應關於野味的提問，「擺賣野雞、竹鼠等野生動物的帳篷似乎成了無主檔口」。

報道續指，記者最後表明想買山雞和蛇，方有一名較年長的男子接話，並由另一名本來忙碌裝雞的男子取貨，記者有意跟隨但隨即遭阻止。男子從「野味檔口」拿出野雞後，開始游說記者轉買野生竹鼠和買水律蛇，一斤分別要價80元和150元人民幣，交談期間更曾向記者表明：「那個（竹鼠）也就兩斤多，這個山雞太瘦了，你殺了吃了的話沒肉的。」

動物組織義工事後向記者透露，涉事的江村農貿批發市場是廣州非法出售野生動物「最頑固的地方」，組織近年來多次舉報，但始終無法將其連根拔起。據報當地公安今日已拘捕檔主和一名員工，並查獲疑似國家保護野生動物水律蛇、黑水雞、青頭鴨，具體數量則仍未公布。

（南方都市報）

網上流傳位處武漢華南海鮮市附近食肆的「大眾畜牧野味」價目表，列明各種野味價格，竹鼠、孔雀、刺猬等都有價有市。

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