【武漢肺炎】刑滿獲釋後可離開武漢？北京確診者「H女士」引爭議

新型冠狀病毒疫情嚴峻，重災區湖北省武漢市在上月底起實施「封城」，新任湖北省委書記應勇日前亦強調，要毫不放鬆外防輸出，繼續實行嚴格的離開武漢及湖北通道管控措施。 惟北京市東城區一處屋苑的居委會在周三（26日）發公告，稱當地一名女性確診患者是在2月22日從武漢來到北京，並於當天起就有進行隔離檢查，呼籲居民不必過度擔心。這位女性確診患者究竟如何在武漢封城情況下，於2月22日抵達北京，在網上引起熱議。

北京有限制外地人員進入的措施。（中新社）

公告指，屋苑方面在2月24日發現H女士，其從2月22日從武漢來到北京，入住屋苑的7號樓3單元。公告續稱，H女士早在2月18日在武漢時就曾經有發熱癥狀，故抵達北京當天就進行隔離，並由區疾控中心和轄區保健科對住所和樓內公共區域進行全面專業消殺。值得一提是，公告表示H女士並非北京市的確診病例。

公告表示，經了解後H女士病情平穩，屬於輕症，其密切接觸者僅為家中3名親屬，已同於H女士抵京當天安排隔離，目前在區集中隔離點進行為期14天的醫學觀察，情況平穩。

由於武漢早在上月就實施「封城」，加上北京暫停往來湖北的航班及鐵路運輸，其後甚至在居住屋苑（村）實施封閉式管理，外來人員和車輛原則上不得進入，是故不少網民提出質疑，H女士到底是如何在2月22日離開武漢並進入北京。

武漢早在上月就實施「封城」。（中新社）

另據內地傳媒《第一財經》引述知情人士指，H女士是監獄刑滿釋放人員，在武漢時已經確診，故不屬於北京市的確診病例，是武漢市的確認病例。由於H女士是北京人，故刑滿釋放後，由北京家屬自行開車去武漢接回。

北京市疾控中心周三亦有回應H女士的情況，中心指出，H女士本姓黃，其於2月18日開始間斷性發熱5天，伴咽部不適，當時居住地為武漢。黃女士於2月22日淩晨2時由北京家屬自行駕車送到北京，經體溫篩查後入住家屬所在屋苑。

黃女士家屬事後向屋苑報告情況並服從統一安排，黃女士於2月22日晚上10時10分作為武漢進京人員，被送至集中隔離點隔離觀察，並於2月24日被確認患上新型冠狀病毒肺炎，並轉運至市級定點醫院隔離治療。

黃女士入住的屋苑7號樓3單元。（第一財經）

疾控中心又稱，根據中國的《傳染病信息報告管理規範》第四部分第二條規定，病例歸屬以發病時的住址為準，黃女士發病時住址不在北京，故不屬於北京市發病病例。

網民熱議：

她怎來的啊？ 查查是不是哪個甚麼二代。 22號能從武漢出來的手眼通天啊！ 封城就是封不住某些人啊！ 非北京確診病例，那就是在武漢已經確診了，然後還跑到了北京？ 有過發熱症狀了還來京，還有武漢不是封城了嘛 怎麼來的，必須嚴查！ 武漢可以出城了？ 能坐牢的都不是普通人。

（綜合報道）