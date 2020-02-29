【有片】天津拾荒老翁遇暴力執法　慘遭物業公司職員拖行毆打

微博近日瘋傳的一段「天津拾荒老人被毆打」影片，引起內地網民熱議和憤怒。在時長約1分30秒的片段中，至少2名身穿執法人員服裝的男子與其他4名男子正在清理一輛裝滿雜物的三輪車，期間一名老翁多次上前制止，但被現場一名男子推倒在地及拖行毆打。 涉事的天津社區其後發通報稱，影片中與老翁發生「肢體衝突」的是物業公司職員，已責成該公司負責人嚴肅處理涉事職員。

左下方的戴帽男子涉嫌毆打一名拾荒老翁。（影片截圖）

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影片顯示，雙方爭執期間，一名戴鴨舌帽的男性多次用手指老翁，並曾用一隻手掐住老翁的脖子將其推開。在其他執法人員準備將三輪車推走時，老翁上前阻止，隨後被推倒在地。倒地的老翁再次伸出手試圖捉住車輪，但就被戴帽男自扯住一條腿拖走。最後執法人員和物業公司職員將三輪車拉走。

周六（29日）凌晨1時，涉事社區紅橋區咸陽北路街道在官方的微信公眾號發佈情況說明稱，街道綜合執法與物業公司在周五（28日）聯合清理彰武樓小區堆放雜物時，物業公司人員與影片中的老翁發生肢體衝突，後社區負責人現場協調，物業公司與該工作人員已向老翁道歉，並得到老翁諒解。街道已對物業公司負責人進行了約談，責成嚴肅處理涉事工作人員。

涉事屋苑還稱，事發地點長期、反覆堆放廢品，物業公司曾多次進行現金回購，但周圍群眾仍反映存在火災隱患，影片中的老翁也表示廢品自行變賣，不再進行集中堆放。

涉事社區發布情況說明，強調是「肢體衝突」。（網上圖片）

惟事件仍然引起網民對暴力執法的熱議：

「並不是肢體衝突！ 是毆打！」 「這叫肢體衝突嗎？這叫打砸搶燒！這叫濫用職權！使用暴力！」 「我覺得那不是衝突，那時欺凌，是凌辱。」 「一個拾荒老人敢不諒解嗎？拳打腳踢的給老人檢查身體了嗎？賠償了嗎？故意傷害拘留了嗎？」 「處理結果請公示。」

（綜合報道）